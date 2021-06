For første gang i otte år: Fejlfri Kevin triumferer

Kevin Magnussen leverede en fejlfri præstation for Chip Ganassi Racing og vandt sammen med Renger van der Zande sit første løb siden 2013

På en tricky gadebane i Detroit lykkedes det endelig for Kevin Magnussen.

Efter uheld på uheld i nogle af USA’s største løb triumferede han sammen med makkeren Renger van der Zande.

For første gang siden afslutningen på Formel Renault 3.5-sæson 20. oktober 2013 stod Danmarks største aktive racerkører øverst på et podie og kunne fejre en sejr.

Glæden var til at få øje på, da han sammen med hollænderen og teamejer Chip Ganassi lod sig bade i fotografernes blitzlys og senere tog en dukkert i banens springvand, som traditionen foreskriver på de kanter.

Chip Ganassi er en sejrsvant herre, men for ham var også første triumf, siden teamet vendte tilbage til DPi-klassen i amerikanske sportsvogne.

Den 28-årige dansker leverede en fejlfri indsats i sin femte optræden for sit amerikanske team.

På en af kalenderens teknisk sværeste baner scorede han sin første pole-position i sportsvogne.

Trods banens mange bump satte Magnussen ikke en fod forkert.

Så lykkedes det endelig for Kevin Magnussen og Chip Ganassi, som triumferede i Detroit. Foto: Chip Ganassi Racing

Starten blev taget til perfektion, og det samme blev en genstart efter en safetycar.

Undervejs forbedrede han tilmed banerekorden på Belle Isle, som dog blev forbedret yderligere senere i løbet af Felipe Nasr.

- Han er i en klasse for sig selv lige nu, lød det fra de internationale kommentarer på IMSA tv.

Detroit Grand Prix er sæsonens korteste løb med sine kun 100 minutter eller ret beset samme længde som et Formel 1-grandprix, hvilket betyder kun et enkelt pitstop, hvor tanken fyldes, og kun to sæt dæk skiftes.

Kevin Magnussen elsker det særlige ved racerløb i USA ...

Da Kevin Magnussen efter 55 minutter overlod Cadillac Chip Ganassi Racing #01 til Renger van der Zande kunne kun Cadillac #31 med brasilianerne Pipo Derani og Felipe Nasr følge.

De var blot to og halvt sekund bagefter, mens resten af DPi-klassen var sat med 20-30 sekunder.

Senest Kevin Magnussen tog pole-position og vandt et løb var i 2013 til sæsonafslutningen på Formel Renault 3.5. Foto: Jan Sommer

Renger van der Zande gjorde arbejdet færdigt, men kom under pres fra Nasr. I hovedparten af stintet lå brasilianeren inden for et sekund.

Gadebanen er imidlertid svær at overhale på, hvorfor Magnussens pole var mere betydningsfuld end normalt i sportsvogne.

Væk fra racinglinjen er Belle Isle meget ujævn, og erfarne Renger van der Zande lavede ingen fejl.

Med sejren haler Cadillac #01 ind på de førende i mesterskabet, som stadig er inden for rækkevidde.

Næste opgave er allerede om to uger, når Scott Dixon vender tilbage som tredjekører til et af de helt store løb, de seks timer på Watkins Glenn små 400 kilometer fra New York.

Marcus Ericsson vandt i Detroit sit første løb i Indycar. Detroit Grand Prix bøde på både race med de amerikanske formel-biler og IMSA-sportsvogne. Foto: Gregory Shamus/Ritzau Scanpix

På en dag, hvor fodboldverdenen holdt vejret, som Christian Eriksen kæmpede for livet på Parkens græsplæne, så motorsportsverdenen forfærdet til, da Felix Rosenqvist var impliceret i en voldsom ulykke i Detroit.

Tilsyneladende var det speederen, som satte sig fast, hvilket sendte svenskeren i muren med høj fart i en af den slags ulykker, hvor man først så den langsomme gengivelse, efter redningsmandskabet havde tjekket, at han var okay.

Kevin Magnussens tidligere teamkammerat Romain Grosjean var også i aktion i Detroit, men udgik efter en ulykke forårsaget af en punktering.

Løbets kaotiske afslutning udnyttede Marcus Ericsson til at triumfere for første gang i Indycar. Svenskeren havde heller ikke stået øverst på podiet siden 2013, hvor han kørte GP2.

Før løbet blev der tid til en lille genforening af de to tidligere Haas-kørere, som var i aktion i hver sin klasse i Detroit.