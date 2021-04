For rullende kamera: Her rammer det ham

De har siddet sammen utallige gange, men denne stund var noget helt specielt.

I Pakhus 11 i Københavns Nordhavn kunne de skulder ved skulder fortælle, at den drøm, som de begge har drømt og talt om i så mange år, var blevet til virkelighed.

- Jeg kan næsten ikke være i mig selv, lød det fra Jan Magnussen, der var rørt som havde han netop taget imod sin søn på fødselsgangen eller vundet et Le Mans-mesterskab.

21. og 22. august kan blive lidt af det hele for den ældre Magnussen på 47 år, når 2021-udgaven af det legendariske løb køres.

Da Ekstra Bladet fangede de to Mag'er efter den officielle del var ordene fortsat svære for at få frem for Jan Magnussen.

En lang tænkepause og et synk indikerede, hvor rørende denne dag var for ham.

- At kunne stå her sammen med Kevin nu, hvor drømmen er blevet virkelig, det er helt ubeskriveligt. Jo mere tid der går her i dag, jo mere rørt bliver jeg.

Se klippet øverst

- Jeg kommer til at læne mig rigtig meget op af min far. Det er hans 23. gang, siger en stolt Kevin Magnussen.

- Når jeg har set med, har det været det været for at heppe på den gamle. Sejrene har været det bedste, men det, vi skal i år, vil nok overgå det.

Foto: Emil Agerskov

Hvornår kommer ungdomsoprøret og løsrivelsen for dig?

- Det har der ikke været meget af, siger Kevin Magnussen med et stort smil.

Drømmen er at vinde, men indtil nu har sæsonen var uheldig for Chip Ganassi-køreren.

- Jeg håber, jeg kan nå at bruge alt mit uheld i starten af sæsonen.

De fik selvfølgelig spørgsmålet om, hvem der ville have den hurtigste omgang, når 24 timersløbet i Frankrig var forbi, og her overraskede far Jan ved første gang i historien ikke at pege på sig selv. Kevin Magnussen beskyldte ham for ikke at være helt ærlig.