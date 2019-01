For vildt: Tom K. sætter Vettel og Mini-Schumi til vægs

Ved det årlige Race of Champions, hvor racerkører fra forskellige grene af motorsporten kører i identiske køretøjer, var der ingen bedre end danske Tom Kristensen.

Le Mans-legende var ellers oppe i mod verdensstjerne som den firedobbelte Formel 1-verdensmester Sebeastion Vettel og Michael Schumachers søn Mick, der er et kæmpe motorsportstalent.

51-årige Kristensen vandt Race of Champions Nation Cup sammen med sin kollega Johan Kristoffersson, der normalt er rally-kører. Oplagt hedder deres hold 'Team Nordic', der altså udkonkurrerede 'Team Germany' i de afgørende heats.

Efterfølgende sagde Mr. Le Mans til Race of Champions hjemmeside.

- Det var en meget tæt kamp, som man så i min kamp mod Sebastian. Derefter havde Mick en fantastisk kamp mod Johan, der trak det længste strå.

- Han (Mick Schumacher, red.) skal være stolt, da det er hans første Race of Champions – og jeg er altid stolt over at slå en Schumacher.

Smukt! Foto: Raceofcampions.com

Se også: Så er det officielt: Schumachers søn klar for Ferrari

Tom var bedst

Formel 1-Vettel indrømmede tilmed, at Tom K. bare er hurtigere.

- Det er ikke en skam at tabe til Tom og Johan, der er verdensklasse kørere, og de var bare lidt for hurtige i dag.

- Jeg havde en god fornemmelse i rallycross-bilen, men Tom var hurtigere.

Samtidig blev der også tid til at sende en kærlig hilsen til debutaten Mick Schumachers far fra Vettels side af.

- Vigtigst af alt har det været helt særligt at være på hold med Mick i dag. Jeg kan huske mit første Race Of Champions, hvor jeg så op til Michael.

- Vi ved alle, at det ville have været mere specielt, hvis Michael var her som vidne til Micks præstation i dag, men jeg er sikker på, at han er stolt af sin søn.

Hvor dybt falder de? F1-giganter på afveje

Stopper aldrig

Stævnet, der første gang løb af stablen i 1988 med den kvindelige rally-kører Michéle Mouton som bagmand, blev i år afholdt i Mexico.

Tom Kristensen stoppede sit professionelle virke som motorkører tilbage i 2014, men har siden da ikke været bleg for at deltage i Race of Champions og flere i historiske løb, hvor han beviser, at han nok aldrig bliver for gammel til at brænde et tykt lagt gummi af.

Søndag afgøres det individuelle af Race of Champions, hvor en såkaldt Champion of Champions skal findes. Her er Tom K. i gruppe med skotten David Coulthard og Patricio O'Ward fra Mexico.

Opdateret 22.00: Tom K. røg ud i kvartfinalen i kampen om at blive Champions of Champions, da han tabte til franskmanden Loïc Duval. Vettel og Coulthard røg ud i de indledende runder.

