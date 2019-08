Forfærdelig ulykke på Spa - kører fløjet væk

SPA (Ekstra Bladet): Formel 2-løbet på Spa blev flaget af, inden det rigtigt var kommet i gang.

På anden omgang skete nemlig et væmmeligt sammenstød mellem franske Anthoine Hubert og amerikanske Juan Manuel Correa.

Efter den lynhurtige svingkombination Eau Rouge og Raidillon fortsatte kørerne op ad bakke på langsiden - men der gik det galt.

Hubert mistede kontrollen og røg ud i banden til højre på samme sted, hvor Kevin Magnussen havde en stor ulykke som Renault-kører i 2016. Bilen kurede tilbage på banen, hvor Correa torpederede ham med høj hastighed - angiveligt 270 km/t.

Correas bil røg rundt og endte på hovedet, mens Huberts bil blev smadret i mindre stykker og lå spredt ud over banen.

Un terrorífico accidente suspende la carrera de Fórmula 2 en Spa - https://t.co/NrKPgApdet pic.twitter.com/UfX08DsNtm — ElPortal24 (@ElPortal24) August 31, 2019

Også japanske Marino Sato var involveret i ulykken, men kunne selv stå ud af sin bil og gå væk fra stedet.

De to andre køreres skæbne er mere uvis. Ambulancerne holdt klar, og Correa blev hurtigt fragtet til banens medical center. Det betyder formentlig, at hans kvæstelser ikke er så alvorlige.

Anderledes så det ud for Hubert, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev fløjet til nærmeste hospital i helikopter. Man kunne se på billederne, at både bilens kørerbrønd og halo var intakt, men derfor er der alligevel ret store kræfter på spil, og redningsarbejderne skulle bruge lang tid på at trække ham sikkert ud af vraget.

Franskmanden er en del af Renault Sports Academy, hvorfor Renault efterfølgende valgte at aflyse sine pressekonferencer oven på lørdagens tidtagning i Formel 1. Også Mercedes udskød en pressekonference tyskerens tredjekører og kommende Renault-kører Esteban Ocon på ubestemt tid.

Først på lørdag aften var der ingen officielle meddelelser fra det internationale motorsportsforbund, FIA. Der lå en sørgmodig stemning over F1-paddocken på Spa, fordi drevne racere ved, at denne ulykke kan være fatal.

Kevin stemplede ind: - Virkelig godt

Gave til Haas: Konkurrenter straffes på stribe

Se også: Ingen tvivl om fremtiden: F1-stjerne overrasker