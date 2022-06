Forfremmet til ny Le Mans-æra

Le Mans begynder for alvor at blive interessant igen fra 2023; både generelt og med danske øjne.

Om et år kører mindst to danskere med om den samlede sejr.

Fredag aften offentliggjorde Porsche, at Michael Christensen bliver forfremmet til den største klasse fra næste sæson.

I samarbejde med den amerikanske racinggigant Penske træder Porsche ind i den nye LMDh-klasse både i USA og til det internationale motorsportsforbund, FIA’s, WEC-serie.

Foreløbigt er otte kørere bekræftet til Porsche Penske Motorsports biler.

Foruden Michael Christensen blandt andre danskerens tidligere makker fra GT-vogne Kévin Estre, den tidligere Formel 1-kører Felipe Nasr, mens André Lotterer kommer til fra Formel E.

Porsche 963 hedder tyskernes nye LMDh-bil. Den bygger på arven fra 1980'ernes Porsche 965 og Porsche 962. Foto: Porsche

De udvalgte kørere skal enten fokusere på IMSA-klassen i USA eller den store WEC-klasse inklusive de største langdistanceløb som de 24 timer i Daytona og ikke mindst Le Mans.

Pilen peger mod WEC for Christensen.

Sjællænderen har været fabrikskører for Porsche i årevis og blev verdensmester i GT-vogne i 2019. Året forinden var han med til at vinde samme klasse i Le Mans.

Men fra 2023 er der for alvor en chance for at se en overordnet dansk vinder i verdens største løb for sportsvogne siden 2013 og Tom Kristensens sidste sejr.

Nogle tynde år med Toyota-dominans bliver i de kommende år til en helt ny æra for Le Mans med det største antal producenter i moderne tid.

Kevin Magnussen forlod Peugeots 9X8-projekt til fordel for Formel 1, men Mikkel Jensen har sammen med teamkammeraterne Jean-Eric Vergne og Paul di Resta fortsat sigtekornet rettet mod at blive næste dansker til at gå i Tom Kristensens fodspor.

9X8’eren får debut 8.-10- juli på Monza.

En tredje dansker lurer i kulissen. Som fabrikskører for Ferrari deltager Nicklas Nielsen i LMP2 denne sæson med en god mulighed for at blive en del af italienernes Hypercar-projekt og comeback til Le Mans.

Peugeots 9X8 træder ind i WEC-klassen på Monza i juli. Foto: Peugeot Sport

Mikkel Jensen er også klar til Le Mans 2023 i den store klasse. Foto: Peugeot Sport

