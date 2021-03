Forfulgt af uheld: - Tung en at sluge

Kevin Magnussen er langt fra ene om at tørste efter sæsonens første sejr i den amerikanske IMSA-sejr.

Efter andenpladser tre år i træk på Sebring International Raceway havde teamkammeraten Renger van der Zande sat næsen op efter sejr i årets udgave.

Det så ud til at lykkes i de første 11 timer, lige indtil hollænderen skulle i bilen til sidste stint.

Tredjekøreren Scott Dixon førte løbet, men ramte en langsommere BMW, da han reagerede på et sent radiokald om pitstop.

Resultatet blev en så stor skade på fronten, at næsen skulle udskiftes, hvilket kostede tre omgange til feltet.

- Vi var klart de stærkeste derude. Jeg synes, vi kan være stolte af det her hold og af kørerne, siger Renger van der Zande.

Hollænderen har ikke grebet den påstand ud af tynd luft. Cadillac Chip Ganassi Racings nummer 01 lå etter eller toer det meste af løbet, og han opbyggede selv det største forspring som nogen bil i DPi-klassen havde på noget tidspunkt.

Kevin Magnussens bil har to gange været i nærheden af en mulig sejr i Imsa-serien, men begge gange er topplaceringen blevet udskiftet med en plads i den kedelige ende, når løbet skulle afgøres. Foto: John Raoux/Ritzau Scanpix

For så at se det neutraliseret, når en safetycar samlede feltet.

- Det hele kan meget hurtigt vende. Det skete ud af det blå, og vi ved ikke engang, hvor den fyr kom fra.

- Jeg føler med Scott, fordi han var i bilen, da det skete, men det kunne lige så godt have sket for en af os andre.

- Den er tung at sluge, fordi den her brænder jeg efter. Jeg var på vej ind i bilen og var pumpet op til at få det til at ske. Hvis du ser på, hvor meget fart vi havde til sidst, kunne jeg have overhalet alle bilerne foran. Men jeg ville ikke blande mig i deres løb, fordi vi var to omgange bagud, siger den 35-årige hollænder.

Tæt på hjertestop

Du overlever ikke som et røvhul

- Sådan er det. Lad os se fremad. Bilen er hurtig. Teamet gør det utrolig godt. Kørerne leverer. Jeg kan ikke vente med at skulle tilbage i bilen.

IMSA går nu ind til den del af sæsonen, hvor løbene er kortere.

Kun til et enkelt af de kommende ni løb skal tredjekøreren Scott Dixon være med igen.

Renger van der Zande og Kevin Magnussen skal i aktion næste gang midt i maj i Ohio.

