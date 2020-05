Formel 1-læge: Genstart kan tåle positive coronatilfælde

Formel 1 vil kunne håndtere op til ti positive coronatest, når sæsonen genstarter i juli.

Sådan lyder det fra lægekommissionen hos Den Internationale Motorsportsunion (FIA).

Formel 1-sæsonen skulle være skudt i gang i Melbourne 15. marts, men arrangementet blev aflyst, efter at en medarbejder på McLaren-teamet blev konstateret smittet med coronavirus.

Ifølge professor ved FIA Gerard Saillant er situationen en anden nu, end den var i Melbourne.

- Kendskabet til virusset er ganske anderledes. Det er muligt at forebygge og forudse en masse ting.

- Hvis vi har et smittetilfælde, eller måske endda ti, er det muligt at styre, siger Gerard Saillant.

Det, der kan blive sværere at håndtere, er ifølge Saillant mediernes reaktion på et eventuelt nyt smittetilfælde i grandprixserien.

- Vi er nødt til at forsøge at foregribe det. Men jeg tror, at det ikke er et problem for os nu, siger han.

Formel 1 planlægger at afholde to løb bag lukkede døre i Østrig i begyndelsen af juli.

Holdene bliver fløjet ind med charterfly, testet regelmæssigt og skal være isoleret fra den lokale befolkning.

Holdene holdes også adskilt fra hinanden, og personalet holdes på et minimum, uden at sponsorer eller gæster må være med.

Holdene var allerede samlet i Australien, da løbet blev aflyst før første runde.

FIA-præsident Jean Todt siger, at det vil være unfair at bebrejde nogen for aflysningen, men at alle skal tage ved lære af det, der skete.

- Vi vil sikre os, at vi ikke står over for en anden uforudsigelig situation, når vi ankommer til den første begivenhed i 2020-kalenderen, siger han.