Formel 1-stjernens totale ydmygelse

Fernando Alonso må igen i år erkende, at han ikke får lov at vinde Indianapolis 500. Ja, han kommer ikke engang til start

Drømmen om at vinde Indianapolis 500 på et eller andet tidspunkt i karrieren led natten til mandag igen skibbrud for Fernando Alonso.

Hvor første forsøg i 2017 måtte indstilles som følge af problemer med bilen, var det kort og godt bare manglende fart, der resulterede i, at han ikke kvalificerede sig til løbet.

Og ja, du læste rigtigt.

Alonso, en af alle tiders hurtigste Formel 1-kørere formåede simpelthen ikke at kvalificere sig til selve løbet.

Fernando Alonso får ikke chancen for at vinde Indy 500 i den kommende weekend. Foto: Thomas J. Russo/Ritzau Scanpix

I første omgang havde han lørdag 31. hurtigste tid, men da kun de 30 hurtigste kvalificerede sig direkte, måtte han i sin McLaren-racer ud i et omløb med fem andre biler.

Her ville de tre bedste køre sig videre til selve løbet.

Se også: Irriteret Kevin svarer igen: - Synes du, det var min fejl?

Men det var også for stor en mundfuld for Alonso, der måtte nøjes med en ydmygende fjerdeplads.

- En svær uge uden tvivl. Vi gjorde vores bedste, selv i dag med et fuldstændig anderledes set up og tilgang, fire omgange med sømmet i bund, men vi var ikke hurtige nok, konstaterede han knastørt.

- Det er ikke let at køre med 227 miles per hour (365 km/t) og forsøge at få mere fart på...vi gjorde vores bedste, og vi har været modige undervejs, men der var nogen, der gjorde det bedre end os, kom det fra den 37-årige spanier.

- Succes eller skuffelser kommer kun, hvis du går efter de store udfordringer, skrev han på sin officielle Instagram-profil.

Fernando Alonso med sin McLaren-racer forud for kvalifikationen lørdag. Foto: Brian Spurlock/US TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Ugen har været en stor skuffelse for Alonso. Tirsdag mistede han størstedelen af dagen på grund af tekniske problemer. Dagen efter kørte han galt og var slet ikke ude på tredjedagen, da McLaren forsøgte at konstruere en ny racer efter motorproblemer.

Kun fredagen gik efter omstændighederne godt. Men da havde teamet altså mistet tre dages forberedelser.

Indianapolis 500 er med afstand IndyCar-seriens største og mest prestigefyldte løb, hvor kørerne skal tilbagelægge 500 miles - svarende til lige knap 805 kilometer - hvilket svarer til 200 omgange på den berømte bane i Indianas hovedstad.

Fernando Alonso forlod sidste år Formel 1 i forsøget på at vinde 'Triple Crown of Motorsport' bestående af Indianapolis 500, Le Mans og Monacos Formel 1-grandprix. De to andre har han allerede i bæltet.

Kun Graham Hill har formået at gøre dette før ham.

Løbet afvikles søndag aften dansk tid.

