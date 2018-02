Formel 1-talent fik sparket - her er hans nye job

Det fyrede tyske stortalent Pascal Wehrlein er som i mange brætspil blevet slået tilbage til start.

Mercedes har til hans store held ikke glemt deres tidligere Formel 1-reserve, så den 23 årige sydtysker skal i den kommende sæson på ny køre Deutsche Tourenwagen Masters.

Det var her i bilernes svar på Bundesligaen, at han brød igennem og for tre år siden blev den yngste mester til dato.

Derefter sendte Mercedes ham sammen med nogle motorer til Manor i Formel 1, og da det britiske team drejede nøglen, kunne Pascal Wehrlein fortsætte karrieren hos Sauber, godt halvanden times kørsel fra hans landsby nær Bodensøen.

Efter at det schweiziske mandskab efterfølgende har fået svenske ejere sammen med en motoraftale med Alfa Romeo, kom den unge tysker i klemme og røg ud, fordi Marcus Ericsson med svenske kroner i ryggen var sikret endnu en sæson.

Udover at levere motorer har Alfa Romeo eller rettere Fiat/Ferrari forlangt at få GP 2-mester og Ferrari-lærling, Charles Leclerc, Monaco i den anden bil, mens en anden Ferrari-lærling, Antonio Giovinazzi, Italien efter et mislykkes forsøg på at få smidt Kevin Magnussen ud hos Haas, skal være 3. kører i det uofficielle Ferrari juniorteam.

Pascal Wehrlein skal i DTM forsøge at fravriste mesterskabet fra Audis nye stjerne, Rene Rast, Tyskland, som efter svenskeren Mattias Ekström har gjort skiftet til rallycross permanent er den ubestridte førstekører i Le Mans-kongen Tom Kristensens gamle team.

Selv om Mercedes fortsat vil råde over to andre tidligere DTM-mestre, Gary Paffett og Paul di Resta, begge Storbritannien, vil Pascal Wehrlein pænt sagt på forhånd være sikret en 'hjemmebanefordel'.

BMW's bedste bud har i den tidligere mester, Bruno Spengler, Canada, en chauffør, som kan blande sig i topstriden i det prestigefyldte mesterskab mellem de tre store bilmærker.

