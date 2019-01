Forrygende optakt: Magnussen brandvarm i USA

Der er noget med Jan Magnussen og Daytona.

Banen i Florida med de skrå langsider kan få ham til at glemme, hvad der står på hans fødselsattest.

Selv om Danmarks mest vindende racerkører er på vej mod 46 år, er han fortsat en meget hurtig herre.

Således var han klassens hurtigste, da han kørte omgangtider i GT Le Mans-klassen under weekendens test til sæsonens første klassiker i sportsvognsklassen, Daytona 24 timer, der afvikles 26. og 27. januar.

Her får diverse vindere et af de eftertragtede Rolex Daytona-ur til en værdi af mindst 100.000 kroner.

Veteranen fra Roskilde kørte en omgang på 1.42,651 min. på den meget specielle bane, og det var en tiendedel hurtigere end den omgangstid, som danskeren kørte i fjor, da han satte den gule Corvette på pole position.

- Min Corvette er blevet en ældre dame med fem år på bagen, men den har vundet mesterskabet tre år i træk, siger Jan Magnussen.

- Efter denne weekend kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle være muligt igen.

- Hemmeligheden er uden tvivl, at vi har et team, der er fokuserer på at vinde, uanset hvilken bil, der kommer over stregen. Bare det er en Corvette, siger Magnussen, der har vundet to af sine i alt fire mesterskaber i den omtalte bil.

Testen handlede om meget andet end at få de bedste kort på hånden i form af bedste tider til at vælge paddock- og pitgarager.

De to Corvette kørte omkring 2000 km i de forskellige sessioner, hvor der blev indsamlet et hav af data og afprøvet nye dæktyper, og altsammen skal behandles og efterprøves i simulatoren.

Den gule Corvette er en ældre dame, men kan fortsat køre fra nyere modeller fra BMW, Porsche og Ford (Foto: © RICHARD PRINCE, RICHARD DOLE)

Jan Magnussen har som sædvanligt spanieren Antonio Garcia som makker, mens tyskeren Mike Rockenfeller er indkaldt som tredjekører.

Næste år kan tredjemanden hedde Kevin Magnussen. Det er i hvert fald, hvad der arbejdes på i kulissen.

Der er i år flere tidligere Formel 1-kørere til start med den dobbelte verdensmester Fernando Alonso som den mest prominente.

Den spanske stjerne er til løbet 'udlånt' til Cadillac og den forhenværende McLaren-kører skal køre mod gamle kolleger som f. eks. Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya og Alex Zanardi.

Sidstnævnte er efter efter tre guldmedaljer ved Paraolympiske Lege, hvor han vandt i håndcykling, tilbage i motorsporten. En sport, hvor han i en Formel 1-ulykke på Nürburgring var ved at miste livet, men endte som benamputeret.

Den anden dansker i løbet, Christina Nielsen, som blev hasteindkaldt, kan også se tilbage på en vellykket weekend, da 'damebilen' lige som Jan Magnussen leverede den hurtigste omgang.

Det var brasilianske Bia Figueirodo, som kørte omgangen i den gule og sorte Acura.

Hun bruger i dag sit rigtige navn, men da hun for 11 år siden kom til USA for at køre, ændrede hun navn til Ana Beatriz, fordi hun var sikker på, at amerikanerne ikke kunne udtale hendes navn.

