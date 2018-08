Forvirringen total: Nu benægter borgmester pludselig Schumacher-historie

Michael Schumacher skal ingen steder fortæller talsmanden for den tidligere Formel 1-verdensmester

Man kan tilsyneladende heller ikke stole på nogen som helst mere.

Onsdag bragte schweiziske L'Illustré historien om, at Michael Schumachers hustru, Corinna, havde købt en luksusvilla på ferieøen Mallorca, og at planen er, at hele familien med den forulykkede mand og far med de mange VM-titler i Formel 1 i spidsen permanent skal flytte bopæl.

Det bekræftet af udtalelser fra borgmesteren i den lokale by på Mallorca, Andratx.

- Jeg kan bekræfte, at Michael Schumacher bosætter sig i vores samfund, og alt er klar til at byde ham velkommen, sagde Katia Rouarch, til L’Illustré.

No, nein, nej, nix, nope! Gu' skal han da ej!

Torsdag er meldingen en anden.

Både fra Schumacher-lejren og Mallorca.

Til Bild siger Sabine Kehm, talsperson for Michael Schumacher og én af meget få personer, der har set ham, efter han styrtede på ski og slog sig noget så forfærdeligt i 2013:

- Familien Schumacher har ingen planer om at flytte til Mallorca!

Selv borgmesterkontoret i den beskedne by afviser at være kommet med sådanne udtalelser.

Det er dog rigtigt, erfarer Bild, at familien har købt domicilet, der nu skulle være af en fornem beskaffenhed. Men ikke for at Schumacher kan flytte derned.

Det skal derimod fungere som ferieresidens for resten af familien, der ud over Corinna tæller børnene Gina på 21 år og Mick, der er to år yngre.

Andratx ligger en halv times kørsel vest for Palma.

Ejendommen, der tidligere har været ejet af Real Madrids præsident, Florentino Pérez, menes at have kostet familien 250 millioner kroner.

Men så har Schumacher-klanen også fået to pools, en kæmpe have, en landingsplads til helikopter og en uovertruffen udsigt ud over Middelhavet.

