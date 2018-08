Fotograf i alvorlig ulykke: - Det er foregået efter bogen

DTC-løbet på Jyllandsringen søndag var vidne til en alvorlig ulykke ved middagstid. Køreren Christian Sørensen kørte af banen, og det resulterede i, at en 46-årig fotograf kom alvorligt til skade.

Han meldes dog uden for livsfare ifølge vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Morten Alstrup er talsmand for DASU, Dansk Automobil Sports Union, og han var tilstede, da ulykken indtraf.

- Der er en bil, som kommer i karambolage med et autoværn, og da støvet har lagt sig, ligger der en fotograf på jorden. Og det er sådan set det, vi ved.

Hvordan kunne det ske? Står de et forkert sted?



- Umiddelbart står de et godkendt sted. Det er også der, vores officials står. Men det er klart, når et autoværn bliver ramt, giver det jo efter. Det er også meningen, ellers ville det være bilen, der led stor skade.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at ulykken skete på den del af banen, man kalder for flagpost 2, som ligger på en lille langside to sving efter starten.

'Berørt af situationen'

Talsmanden har været i kontakt med køreren Christian Sørensen, der selv måtte udgå fra løbet efter skaderne på bilen.

- Jeg vil formode, at køreren rammer frontalt ind i autoværnet. Bilen har primært skade på fronten. Jeg har talt med ham, men han ønsker ikke at udtale sig. Han er uskadt, og han er selvfølgelig berørt af situationen, siger Morten Alstrup, der slår streg under, at det bestemt ikke er noget, man er vant til.

- Det hører til sjældenhederne, at det sker. Typisk er det blot tale om materiel skade på bilen, siger han.

TV2, der sendte live fra løbet, valgte at afbryde transmissionen, efter ulykken indtraf. Et vidne på stedet har fortalt Ekstra Bladet, hvordan vedkommende oplevede ulykken.

- Der kommer to racerbil kørende op ud af et sving. Da de kommer ud på en lige strækning, rammer den ene racerbil den anden. Den ene racerbil bliver herefter kastet over i modsatte side af banen, hvor fotografen bliver ramt, fortalte vidnet.

Morten Alstrup mener, at sikkerheden på Jyllandsringen har været overholdt i forbindelse med ulykken.

- Politiet har været til stede og har foretaget undersøgelser og afhøringer. Og vi går ud fra, at arbejdstilsynet kigger på det for at sikre, at sikkerheden er overholdt. Min klare vurdering er, at det er foregået efter bogen, siger han.

Hvordan Christian Sørensen har mistet herredømmet over bilen, ved talsmanden endnu ikke.

