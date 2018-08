Fotograf kørt ned: Nu er han blevet opereret

Den 46-årige mand, der søndag eftermiddag var involveret i ulykken på Jyllandsringen ved Silkeborg, hvor en racerbil kørte galt, gennemgik søndag aften en operation i nakken.

Det bekræfter FDM dagen derpå overfor Ekstra Bladet.

Manden, der var hyret som fotograf til sæsonens næstsidste afdeling af DTC-mesterskabet, blev ramt af racerkøreren Christian Sørensen i et af banens sving, hvilket omgående fik arrangørerne til at stoppe løbet.

Fotografen blev behandlet på stedet og efterfølgende kørt på hospitalet.

FDM har været i kontakt med ham mandag.

- Han er blevet opereret i nakken og har førlighed. Efter omstændighederne har han det godt, og han er ved fuld bevidsthed, siger afdelingschef hos FDM Jyllandsringen, Betina Engholm.

Fotografen stod angiveligt bag en barriere, som Christian Sørensen påkørte, hvorfor den flyttede sig og tog ham med sig.

- Umiddelbart står de et godkendt sted. Det er også der, vores officials står. Men det er klart, når et autoværn bliver ramt, giver det jo efter. Det er også meningen, ellers ville det være bilen, der led stor skade, sagde Morten Alstrup, der er talsmand for DASU, Dansk Automobil Sports Union, til Ekstra Bladet kort efter løbet søndag.

Ekstra Bladet har henvendt sig til Christian Sørensen, men denne har endnu ikke svaret på vores henvendelse.

Politiet var på stedet kort efter ulykken, mens Arbejdstilsynet siden dukkede op for at besigtige banen.

