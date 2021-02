Fremstrakt Haas-hånd: Kevin melder fra

Kevin Magnussen vil altid stå til klar med råd til sin tidligere F1-hold, men det ville ikke give mening for ham at springe ind som reserve

Kevin Magnussen har fremtiden på plads.

I 2021 skal han køre USA tyndt i IMSA-serien, før han i 2022 kaster sig over Peugeot hypercar-projekt, hvor den blandt andet står på Le Mans.

Tidligere på ugen kom der dog en fremstrakt hånd fra Kevin Magnussens tidligere Formel 1-boss Günther Steiner, der gav interview til Autosport.

Han så gerne, at Magnussen eller Romain Grosjean sprang i bilen, hvis der pludselig skulle opstå en situation, hvor deres normale kørere ikke var tilgængelige. Alt er jo i spil i disse corona-fyldte tider, og sidste F1-sæson måtte flere af de faste kørere springe løb over på grund af sygdommen.

- Jeg tror også, at de ville være glade for at komme tilbage. Jeg har ikke spurgt dem, men jeg tror ikke, at der noget nag.

Nu venter helt nye udfordringer for den ambitiøse racerkører. Foto: Peugeot

Officielt: Kevin Magnussen scorer kontrakt med Peugeot

Her er Kevins nye liv

Men nok er det en fin gestus fra Steiner, men det bliver et nej fra danskeren, der dog stiller sig klar, hvis teamet ønsker vejledning.

- Jeg vil altid være der for holdet, for jeg havde nogle gode år med dem, og jeg vil altid være klar til at give dem råd, siger Kevin Magnussen på Ekstra Bladets spørgsmål ved presseseancen i forbindelse med præsentationen hos Peugeot.

- Günther er en god ven, ligesom mange andre på Haas-holdet, men at køre for dem ved en enkeltstående begivenhed er ikke så interessant for mig. Jeg vil gerne være fokuseret på det, jeg gør lige nu.

- Jeg savner at vinde for meget. Jeg har brugt syv år i Formel 1 og at tage et løb mere er ikke interessant.

Så det er et lukket kapitel for dig?

- Ja, egentlig.

Magnussen føler, at han sad en smule fast og var klar til at tage en ny udfordring.

- Det er det perfekte skridt for mig.

- Jeg har givet Formel 1 en fair chance.

Kevin på bar bund: Alt er nyt

Glæd dig til F1 i 2021 - selv uden Kevin