Gigant jubler over 18-årig: En stjerne i svøb

Der er sandsynligvis noget stort på vej for 18-årige Hailie Deegan.

Mens hendes jævnaldrende har arbejdet for at få kørekort og gøre vejene usikre i USA, har hun allerede etableret sig som motorsportskører med kursen mod selveste NASCAR.

Der har sågar allerede været kyndige folk ude og spørge, om det mon ikke er den næste Danica Patrick, der er på vej? Store ord med henvisning til NASCAR-stjernen, der trak sig tilbage i 2018.

Mandag bekendtgjorde Ford, at man har skrevet kontrakt med den californiske pige, der ellers er brudt igennem for Toyota.

Hos Ford skal Hailie Deegan være en del af deres udviklingsprogram og får debut i januar på Daytona International Speedway i Rolex 24-løbet i DGR-Crosley-teamet. Siden får hun debut i ARCA-serien i februar.

- Jeg er bare super glad for at blive en del af det her program, fordi jeg ved, at de er så dedikerede, siger hun til NASCAR.com.

- Det er noget, jeg har været på udkig efter, og det her bliver så godt. Et langvarigt forhold.

Hun viste for alvor sit værd kun 17 år gammel, da hun sidste år debuterede i K&N Pro Series lige under de tre NASCAR-serier. Hun blev den første kvinde nogensinde til at vinde dér – og vandt yderligere to gange i 2019, hvor hun sluttede som samlet treer.

Og nu er tiden så kommet til et skifte fra Toyota til Ford for den populære kører, der i øvrigt har en halv million følgere på Instagram.

- Hailie har på kort tid vist, at hun har, hvad der skal til for at få succes, sagde Mark Rushbrook, der er global director i Ford Performance Motorsports.

- Vores mål er at sætte hende i gang og realisere vores fælles mål om at vinde mesterskaber. Vejen dertil går over baner og veje som superspeedways. Det næste år skal danne grundlag for den tid, der ligger forude, sagde han.

Vi er vildt begejstrede

Og det skulle bare ende med motorsport.

Hendes far, Brian, er motocrossrytter med en Ford-fortid i blandt andet det verdensomspændende Rallycross Championship samt X Games.

Hun begyndte med dirt bikes som syvårig. 14 år gammel blev hun amerikansk mester i gokart og blev som 16-årig kåret som årets Lucas Oil Off Road-kører.

Det er syv år siden, Danica Patrick debuterede i NASCAR og dermed banede vejen for et hav af kvindelige motorsportskørere for hvem, hun hurtigt var blevet et forbillede. Hailie Deegan ser dog ud til at kunne mere end mange af sine kollegaer.

- Vi er vildt begejstrede over at have Hailie på Ford Performance Team. Hun er en stjerne i svøb i motorsport med en ny og allerede stor fanbase, som vi glæder os til at lære at kende via hendes talent og personlighed, sagde Rob Johnston, der er global marketing manager hos Ford.

