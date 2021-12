Godt nyt til Kevin-kollega

Mikkel Jensen fortsætter med at køre de store IMSA-løb sideløbende med Peugeot Sport-projektet

Kalenderen til 2022 tegner ikke videre proppet for hverken Kevin Magnussen eller Mikkel Jensen.

Efter planen skal de to danske racerkørere debutere i Peugeot Sports Le Mans Hypercar-projekt, 9X8'eren, men spørgsmålet er stadig, hvornår franskmændene har færdigudviklet bilen.

Målet var at blive klar til Le Mans i maj, men de færreste tror på, at det lykkedes. Herefter er der kun tre løb tilbage i kalenderen.

For Mikkel Jensen vankede der imidlertid en tidlig julegave, da aarhusianeren juleaftensdag kunne annoncere, at han beholder tilknytningen til amerikanske PR1/Mathiasen Motorsports.

Sammen med Ben Keating og Scott Huffaker blev Mikkel Jensen i den forgangne sæson LMP2-mestre i den amerikanske IMSA-serie.

I 2022 kører han de fire store amerikanske løb for teamet. Det være sig 24 timers Daytona, 12 timers Sebring, Watkins Glen og Petit Le Mans på Road Atlanta.

I 2021 kørte Mikkel Jensen den fulde sæson for PR1/Mathiasen Motorsports og vandt blandt andet klassesejren på Sebring. I 2022 kører han kun de fire største løb. Foto: MICHAEL STAHLSCHMIDT

- Det er en kæmpe fordel for mig at kunne fortsætte i LMP2-bilen til de store amerikanske løb og dermed holde mig i form frem mod de første opgaver for Peugeot Sport i VM-serien.

- Samtidig betyder det også, at jeg kommer tidligt i gang med sæsonen, da Daytona køres allerede i januar, og traditionelt markerer starten på motorsportsåret, siger Mikkel Jensen.

Han bliver ikke eneste dansker til de 24 timer på Daytona.

Tidligere i december kunne Marco Sørensen berette, at han har landet en aftale med Corvette, så han også deltager i det ikoniske race i Florida. Nordjyden deltager i GTD Pro-klassen.