Gør undtagelse med Kevin

Fra 2021-sæsonen erstatter Le Mans Hypercar (LMH) den nuværende LMP1-klasse (Le Mans Prototype 1) og kommer i fulde omdrejninger fra 2022.

Filosofien er anderledes end LMP1, og det tekniske reglement gør det muligt, at bilerne kommer til at se mere forskellige ud. Der er ikke så mange geometriske regler, men en maksimal grænse for ydelsen: 680 hestekræfter (510 kW) og minimum 1030 kilo.

Det vil give en omgangstid på tre og halvt minut rundt på Le Mans' Circuit de la Sarthe.

Et 'Balance of Performance'-system (BoP) kendt fra GT-klassen bliver benyttet til at gøre bilerne lige, hvor der justeres på vægt og hybridsystemer.

I princippet skal LMH-klassen tage sit udgangspunkt i en gadebil, og hvert fabrikshold skal producere mindst 20 lovlige gadeversioner af racerbilen.

Det er valgfrit, om motorenheden er hybrid eller ej.

LMH-bilerne konkurrerer om det internationale motorsportsforbund, FIA’s, verdensmesterskab i langdistanceløb, hvor de 24 timer på Le Mans er højdepunktet.

Når bilen indtræder i mesterskabet låses udviklingen af dem i fem år. Alt sammen for at holde omkostninger nede.