Grosjean: - Kevin elsker det

Efter fire sæsoner sammen hos Haas har Romain Grosjean og Kevin Magnussen et vist kendskab til hinanden.

Og selvom de begge er færdige i Formel 1, så holder de stadig kontakten.

- Jeg talte med Kevin Magnussen efter 24-timers-løbet i Daytona, og han elsker det virkelig, siger Grosjean ifølge flere motorsportsmedier.

- De var meget uheldige fem omgange før slut, men han elskede det, og han var meget glad for at kunne kæmpe om sejren.

- Han gjorde et fantastisk stykke arbejde, og at dele en bil med holdkammerater er helt sikkert noget, jeg vil elske at gøre i fremtiden, siger Grosjean.

Kevin Magnussens nye holdkammerater hos Chip Ganassi Racing er Scott Duxon og Renger van der Zande. Foto: Brian Cleary/bcpix.com

Foreløbig er franskmanden skiftet til den amerikanske IndyCar-serie, men han vælger at blive boende i Europa, så der bliver en del rejsen over atlanten, når sæsonen starter 18. april.

Han skal dog ikke forvente, at det bliver nemt at vinde serien. Sidste år sluttede svenske Marcus Ericsson som nummer 12 i sin første sæson efter skiftet fra Formel 1, mens Fernando Alonso blev nummer 21 i det ene løb, han stillede op i.

På sigt drømmer Grosjean om at kopiere Magnussens skifte til sportsvogne.

- Le Mans er på listen, ligesom Sebring er det, og lille Le Mans og Daytonas 24-timers-løb. Der er mange løb, jeg gerne vil køre, siger Grosjean.

Haas har senest været fremme og sige, at de gerne ringer til Grosjean eller Magnussen, hvis der mangler en midlertidig reserve til et løb, mens danskeren har sagt nej tak, så har franskmanden ikke afvist det.

Fremstrakt Haas-hånd: Kevin melder fra

Tænkte jeg var en rigtig tumpe

Her er Kevins nye liv

--------- SPLIT ELEMENT ---------