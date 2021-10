Grosjean viser hånden: Så medtaget er den

Efter omstændighederne slap Romain Grosjean nådigt, da han i sin Haas-racer for knap et år siden forulykkede i Bahrain.

To forbrændte hænder var mest synlige tegn på ulykken på Sakhir-banen, hvor raceren knækkede i to og udbrændte totalt - en ulykke, hvor Grosjean i første omgang troede, at han skulle dø.

Det så voldsomt ud, da Grosjeans Haas-racer stod i flammer i Bahrain. Foto: Brynn Lennon/AP/Ritzau Scanpix

Men han slap med skrækken, og hænderne hæmmer ham ikke i det daglige motorsportsliv, den 35-årige franskmand har fortsat i Indycar-serien - men den venstre hånd gør ondt fra tid til anden.

Det forklarer han i et tweet, hvor han viser hånden frem på den første flyvetur, der forløb uden smerter:

'At flyve har ikke altid været godt for min venstre hånd, men i dag havde jeg en smertefri flyvning. Og det føltes godt,' skrev franskmanden og viste sin vansirede hånd frem.

Selv om den ikke ser godt ud og helt klart stjæler meget af billedet, så forpasser Grosjean naturligvis heller ikke muligheden for at please en sponsor.

For det meget synlige ur på hans håndled stammer fra Richard Mille, der i mange år har sponseret ham.

Han havde i sine tidlige år i Formel 1 - som kører for Lotus - sin egen signaturmodel hos det dyre mærke.

Det røde på billedet er dog 'blot' en standardudgave, man kan erhverve sig for ca. 1,5 millioner kroner.

Man kan dog også få fingrene i den specielle Romain Grosjean-udgave, men selvom det er brugte udgaver, skal man ikke regne med at kunne finde det til under fem millioner kroner.