Gylden dansk æra: - Vi skal vinde Le Mans

PARIS (Ekstra Bladet): 25.000 danskere valfartede til Le Mans, da Tom Kristensen og Audi op gennem 2000’erne dominerede verdens største langdistanceløb.

24-timers løbet går en gylden æra i møde med historisk mange fabrikshold, hvor der sidder danskere i mindst to - og højst sandsynligt tre - biler.

Mikkel Jensen hos Peugeot, Michael Christensen hos Porsche, og Nicklas Nielsen hos tilbagevendte Ferrari.

For første gang siden 2014 kører ikke bare én, men flere danskere med om den samlede sejr i topklassen.

Peugeot var en af de første fabrikanter, som forpligtede sig til denne nye hypercar-klasse.

Efter fire sæsoner i formelbiler, hvor pengene slap op før talentet, skiftede Mikkel Jensen til sportsvogne. Franskmændene har nu hentet aarhusianeren til topklassen, hvor han har været en vigtig brik i udviklingen af 9X8’eren.

- Peugeot har været på Le Mans i 1990 med en bil, og de har været i slutningen af 2000'erne med en bil. De har formået at vinde Le Mans begge gange, de har været der. Det er også målet denne gang, siger Mikkel Jensen.

Ekstra Bladet taler med ham på Paris Motor Show, hvor den revolutionerende 9X8 - designet uden bagvinge - er udstillet.

Mikkel Jensen er på en flerårig aftale med Peugeot. Foto: Jonas Olufson

Bestyrelsen i Stellantis, koncernen som ejer Peugeot, besluttede 13. november 2019 at bygge en Le Mans hypercar og genindtræde i sporten.

Samme dag fik hollywoodblockbusteren ‘Le Mans 1966 - Ford vs. Ferrari’ premiere. Meget apropos valgte italienerne også - efter 50 års fravær - at vende tilbage til sportsvognens topklasse blandt historisk mange andre selvstændige brands.

- Vi kommer til at se Peugeot køre mod Ferrari, Porsche, og BMW kommer fra 2024. Vi har amerikanske brands i Acura (Honda) og Cadillac, som kommer. Også Lamborghini for den sags skyld. Det bliver jo kæmpespækket. Sportsligt set er det helt klart den bedste tid, vi går ind i, hvor man inden løbet umuligt kan forudsige en vinder, siger Mikkel Jensen.

- Ferrari i sig selv har jo bare en brandværdi, som tiltrækker en masse fans og en masse værdi. Det ser vi også i Formel 1. Så Ferrari er dem, alle gerne vil slå, og det vil vi også.

Bliver Le Mans-feberen vakt blandt danske motorsportsfans, kan de imidlertid ikke forvente lige så mange sejre som i Tom Kristensens storhedstid.

Dertil bliver konkurrencen alt for hård.

I topklassen ser bilerne forskellige ud, men skal operere inden for nogle fastsatte grænser, så der bliver (nogenlunde) lige konkurrence. Foto: Jonas Olufson

- Jeg tror, det bliver nogle af de sværeste år nogensinde at vinde Le Mans, fordi der er så mange om buddet. Når der lige pludselig er 20 biler om to år, der kommer til at køre om den samlede sejr, i stedet for to, som vi så sidste år med Toyota.

- Jeg tror, man skal se positivt på det. Sporten er et godt sted lige nu. Der er virkelig mange om buddet, og det skal vi kun være glade for.

Peugeot trådte ind i hyperklassen halvvejs gennem 2022-sæsonen og brugte i praksis løbene som test. VM-sæsonen begynder på Sebring i marts, og Le Mans køres 10.-11. juni - uden sammenfald med Formel 1.

Anbefalet af F1-stjerne

PARIS (Ekstra Bladet): Mikkel Jensen kan takke sin nuværende kollega Jean-Éric Vergne for, at Peugeot fattede interesse for ham til det ambitiøse 9X8-projekt.

Kevin Magnussen var oprindelig udset til at være en af de store stjerner på holdkortet og nåede at starte i jobbet, men det var den franske tidligere Toro Rosso-kører og dobbelte Formel E-mester, som lagde et godt ord ind for Mikkel Jensen.

Jean-Éric Vergne (th.) spillede en rolle i Mikkel Jensens ansættelse, og de to deler nu cockpit. Gustavo Menezes (mf.) sidder i den anden bil. Foto: Jonas Olufson

I 2020 debuterede danskeren i Le Mans sammen med Vergne for G-Drive i LMP2. Allerede her var den tidligere F1-kører på poleposition til at blive projektets franske stjerne. Når underskriften med Peugeot var sat, ville han arbejde for at få danskeren ind.

- Der var allerede en stærk relation, og vi stadig gode venner i dag, så en stor tak til ham i hvert fald. Han har hjulpet på en eller anden vis med at få sat kontakten i gang, siger Mikkel Jensen.

Uden resultater var han dog aldrig kommet i betragtning.

- Har man været på Le Mans tre, fire eller fem gange, forventer folk, at du er hurtig. Hvis du kan være hurtig der første gang, så er det en øjenåbner.

Timingen var samtidig perfekt. Mikkel Jensen rykkede op i LMP2 i 2019 og leverede første i Europa og siden i USA. Lige på det tidspunkt, hvor de nye teams begyndte at lede efter kørere.



Billedgalleri: Mikkel Jensen, Peugeot 9X8. Foto: Jonas Olufson

Bilen uden bagvinge. 9X8'eren. På PR-arbejde sammen med Jean-Éric Vergne og Gustavo Menezes. Tid til pause ... I Peugeots simulator. Normalt er det kørerne og ikke ingeniørerne, som sidder bag rattet. Data rules ... Her tester Peugeot sine motorer. Modelarbejde til glæde for Ekstra Bladet. Mikkel Jensen på Paris Motorshow i oktober.





- Ekstremt hurtig

PARIS (Ekstra Bladet): Pæne ord fra Jean-Éric Vergne hjalp til ansættelsen af Mikkel Jensen, men Peugeots tekniske direktør, Olivier Jansonnie, har haft et godt øje til danskeren i flere år.

- Jeg mødte ham engang til en test, hvor han kørte LMP3. Fra den dag vidste jeg, at han kunne være en potentiel kører, siger franskmanden til Ekstra Bladet.

- Mikkel er ekstremt hurtig til at omstille sig til forskellige forhold. Til den test kørte han under svære, skiftende betingelser på en våd bane. Du kunne se, at han var en af de bedste til det.

- Han har været med fra begyndelsen og var i særdeleshed nyttig i udviklingsfasen med simulatorarbejde, hvor han er meget dygtig. Han er fra den generation, som er vant til det.

- På banen har han indtil videre imponeret. Han er ekstremt koncentreret, ekstremt rolig og giver god feedback, siger Olivier Jansonnie.

Direktøren for Stellantis Motorsport, hvor Peugeuts er et af koncernens 14 mærker, havde brug for erfaring og franskmænd, men ville også give et par talenter chancen:

- Det var et sats, men vi kunne se ud fra hans resultater, at Mikkel var stabil og hurtig, og vi er meget glade for ham, siger Jean Marc Finot.