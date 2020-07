Hårdt slag for danske kometer

Det er muligt, at Lewis Hamilton tjener i omegnen af 350 millioner kroner årligt hos Mercedes' Formel 1-hold. Men hans vej til en guldrandet kontrakt og verdensmesterskaber var på ingen måde gratis.

Virkeligheden er nemlig, at motorsport er en ekstremt dyr sport at slå igennem i.

Som barn bruger forældrene mange penge på deres børn med benzin i blodet. Og hvis barnet er talentfuldt, skal der sponsorer og investorer i ryggen, som til sidst skal hoste op med tocifrede millionbeløb årligt for at skaffe et sæde i klasserne under Formel 1 hos et godt hold til talentet.

Med coronapandemiens økonomiske hærgen, også i motorsporten, kan det imidlertid de kommende år blive endnu sværere at være talentfuld racerkører.

Erhvervslivet, som ofte er kørernes bidragyder, er hårdt presset økonomisk. Det har Dorte Riis Madsen, manager for den danske Formel 3-kører Frederik Vesti og tidligere manager for Formel 1-stjernen Kevin Magnussen, kunnet mærke.

- Det har ramt os hårdt. Lige op til coronakrisen havde vi nok de mest intense uger med møder, som jeg har haft inden for det seneste år. Og intet af det er blevet til noget, fortæller hun.

- Det var helt klart noget, hvor jeg havde en forhåbning og måske endda en antagelse om, at der var aftaler, som kunne lukkes. Det hele er blevet udskudt, og det har vi bare ikke rigtigt råd til at vente på i vores branche.

Le Mans-legenden Tom Kristensen sidder i World Motorsport Council, der godkender regelændringer for sporten. Her mærker han på nærmeste hold de udfordringer, der er.

- Underleverandører og de kommercielle aktører er jo ramt. De har deres egne udfordringer, siger Kristensen, der optræder som ekspert for TV3 Sport.

- Før de kommercielle aktører begynder at markedsføre sig i konkurrencen med andre, er de nødt til at få styr på sådan noget med at holde på medarbejdere og få afsat produkterne. Alt er udfordret, siger Kristensen.

Den udlægning kan Dorte Riis Madsen i den grad genkende.

- Vi er jo ikke de første, der bruges penge på, uanset om du er en rig privatperson eller en stor virksomhed, tilføjer hun.

I Danmark har Kevin Magnussen haft Danmarks rigeste mand, Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, som økonomisk støtte i den karriere, som har ført ham til Formel 1.

Han bliver i dag aflønnet for sine evner af Haas uden selv at skulle bringe penge til bordet. Men det er ikke alle i midter- og bundteams i Formel 1, som gør det.

For at forstå betydningen af økonomisk rygstøtte tjener Nicolas Kiesas Formel 1-karriere som godt eksempel.

I 2003 kørte han fem grandprixer for det daværende Minardi-hold. To år senere blev han reservekører for Jordan-holdet, og drømmen om mere Formel 1 var født igen med en økonomisk støtte i ryggen.

Men den endte brat i 2006.

- Min Formel 1-karriere sluttede i kraft af, at min støtte de sidste år var en islandsk bank. Og der var virkelig dårlig stemning der i 2006, inden verden hørte om, hvad der rent faktisk skulle til at ske, forklarer han med henvisning til finanskrisens komme.

- Da jeg ringede op til dem og spurte, hvordan det gik, sagde de: 'Vi er færdige. Vi kan ikke en gang hjælpe os selv.'

Frederik Vesti kører formel 3 på Red Bull ring i Østrig. PR Foto

Dorte Riis har foreløbig været med til at skaffe de millioner, som nu har placeret 18-årige Frederik Vesti hos Formel 3-storholdet Prema.

Men medmindre et Formel 1-hold overraskende står klar med en guldrandet kontrakt til nytår, skal der sikres endnu et tocifret millionbeløb til næste sæson i enten Formel 3 eller Formel 2.

Og som Dorte Riis Madsen siger:

- Hvis jeg ikke kan finde pengene, så lukker jeg Frederiks karriere.

Haas-boss opmuntret: Kevins feedback giver håb

Se også: Kevin er optimist: Skjult fremskridt

Debriefing fra Østrig: Ferrari-deal giver bagslag