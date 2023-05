Hamilton afliver Ferrari-rygter: Tæt på ny Mercedes-kontrakt

En plads til Lewis Hamilton på Ferraris Formel 1-hold er ikke på tale, og den britiske verdensstjerne er i stedet tæt på at skrive under på en ny aftale med Mercedes.

Det siger 38-årige Hamilton torsdag, efter at der har floreret rygter om, at briten skulle have forhandlet om en kontrakt med Mercedes' rødklædte rivaler.

- Mit hold arbejder bag kulissen tæt sammen med Toto (Toto Wolff, Mercedes' holdchef, red.), og vi er næsten i mål med en ny kontrakt, fortæller han torsdag op til weekendens grandprix i Monaco.

- Det at have et hold til at fokusere på dét, så jeg kan gøre mit arbejde, er en langt bedre position for mig, end jeg har været i før. Jeg kan huske, at jeg plejede at stå i spidsen for mine egne forhandlinger, og det var enormt stressende. Det behøver jeg ikke at gøre længere.

Adspurgt direkte, om hvorvidt Ferrari havde henvendt sig, svarer Lewis Hamilton 'nej'. Han siger desuden, at hans forhåbning er, at kontraktforhandlingerne med Mercedes er overstået inden for de 'kommende uger'.

Frederic Vasseur, som er holdchef for Ferrari, har ligeledes op til grandprixet i Monaco sagt, at der ikke er en kontrakt fra Ferrari på bordet.

- Vi har ikke drøftet det. Jeg tror ikke, at der er et hold i Formel 1, som ikke ønsker sig at have Hamilton på et eller andet tidspunkt. Det ville være latterligt at påstå, siger han.

Det britiske tabloidmedie The Daily Mail bragte mandag en historie om, at Ferrari skulle være klar til at lægge 40 millioner pund i Lewis Hamiltons lomme, hvis han ville gå med til at være Charles Leclercs partner i den røde ræser. Det svarer til godt 343 millioner danske kroner.

Ifølge det italienske sportsmedie Gazzetta dello Sport var der 'en grad af sandhed' i historien.

Ifølge Lewis Hamilton kan det være, medierne 'keder sig', efter at sidste weekends grandprix i Italien blev aflyst på grund af oversvømmelser.

- Når man ligger i forhandlinger om en ny kontrakt, vil der altid være spekulationer, og jeg synes i sidste ende, at så længe I ikke hører det fra mig, så er det alt, det er, siger han.

Kvalifikationen til søndagens grandprix starter lørdag klokken 12.30 dansk tid. Selve løbet køres søndag klokken 15.00.