Hamilton dybt utilfreds

Formel 1-køreren Lewis Hamilton beskriver lørdagens kvalifikation til det belgiske grandprix som et 'slag i ansigtet'.

Den syvdobbelte verdensmester og resten af Mercedes-teamet ankom til Spa-banen med en forventning om at kunne komme tættere på de to førende teams, Red Bull og Ferrari, der har domineret sæsonen indtil videre.

Men Hamilton endte på en syvendeplads næsten 1,8 sekunder langsommere end Red Bulls hollandske kører, den forsvarende verdensmester Max Verstappen, som satte hurtigste omgangstid.

Optimismen hos Mercedes-teamet var ifølge Hamilton ellers meget stor inden kvalifikationen.

- At være 1,8 sekunder bagud er virkelig et slag i ansigtet. Alle arbejder for forbedringer. Vi ankom her meget, meget optimistiske. Vi troede, at vi ville være i stand til at være tæt på, et halvt sekund måske, siger briten til tv-stationen Sky Sports.

Annonce:

Hans medkører hos Mercedes George Russell endte på en ottendeplads i kvalifikationen.

Det er endnu ikke lykkedes Hamilton at komme øverst på podiet i sæsonens indtil videre 13 løb. Det er den værste stime i hans karriere, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er en bil, som vi bliver ved med at have bøvl med, og jeg vil helt sikkert ikke savne den, når sæsonen er slut, siger han om sin racerbil.

- For mig drejer det sig bare om at tænke på, hvordan vi bygger og designer næste års bil, tilføjer han.

Kvalifikationen var på forhånd indhyllet i usikkerhed, da hele syv kørere på grund af mekaniske udskiftninger stod til straf og starter længere tilbage, end deres kvalifikation berettiger dem til.

Derfor kommer Hamilton til at starte søndagens løb som nummer fire.

Toto Wolff, der er teamchef for Mercedes, er både skuffet og forundret over resultatet af kvalifikationsløbet.

Annonce:

Især i lyset af at George Russell i det foregående løb i Ungarn opnåede en førsteplads i kvalifikationen i sin Mercedes.

- Der er et eller andet (problem, red.), som vi ikke rigtigt har styr på. I mine øjne er det den værste kvalifikation i mine ti år (hos Mercedes, red.), og det er uanset vores startplaceringer i morgen, siger østrigeren.

- At starte som etter (i Ungarn, red.) og tre uger senere være helt væk er simpelthen ikke acceptabelt, tilføjer Toto Wolff.