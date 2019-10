Har det forkerte pas: Slut for Jan Magnussen

Den danske veteran er blevet offer for America First-bølgen, og søndag kørte han sit sidste løb for Corvette Racing efter 15 års tro tjeneste

Danmarks mest vindende racerkører Jan Magnussen er blevet offer for 'America First-bølgen'.

Efter 15 år hos Corvette Racing er den 46-årige dansker lige som den gule Corvette C7.R blevet skrottet.

Dermed sluttede mere end en æra med weekendens Petit Le Mans på Road Atlanta, hvor Jan Magnussen sammen sin mangeårige makker Antonio Garcia og den faste tredjekører, tyskeren Mike Rockenfeller, sluttede på en fjerdeplads efter at være startet sidst på grund af en deklassering.

Det er i følge det velinformerede site Sportscar365 ikke Corvette Racing, som har bestemt, at Jan Magnussen efter 15 års tro tjeneste med fire Le Mans-sejre og fire amerikanske sportsvognsmesterskaber skal udskiftes.

Tværtimod er man mere end utilfredse med beslutningen.

Det er General Motors, der betaler regningen, som har bestemt, at der skal være en amerikansk kører i begge de to nye Corvette C8.R Teaser, som efter at være præsenteret på Kennedy Space Center også blev vist frem i forbindelse med 10 timers løbet Petit Le Mans.

Beslutningen er ikke kommet om et chok, da Jan Magnussen har fornemmet, hvilken vej det ville gå. Men han har selv trukket fyringen i langdrag ved at vinde det amerikanske mesterskab både i 2017 og 2018.

Drømmen om at køre Le Mans i en Corvette bliver ikke til noget for far og søn, Jan og Kevin Magnussen (Foto: © RICHARD PRINCE, RICHARD DOLE)

Nu blev i år kun til en 3. plads, men med samme point som 2'eren i et mesterskab, der endte med en dobbelttriumf for Porsche.

Den nye model af Corvette, som er amerikanernes modsvar på en Ferrari, har været undervejs længe, og den danske veteran har flere gange i 'hemmelighed' været af sted for at udvikle på sportsvognen, som han alligevel ikke vil komme til at køre i løb.

Planen om far og søn i Le Mans i en Corvette må endeligt være skudt ned, men det var projektet allerede ved offentliggørelsen af Formel 1-sæsonen 2020, hvor Formel 1-løbet i Montreal atter en gang vil kollidere med 24 timers løbet på Le Mans.

Overfor en lukket kreds har Jan Magnussen bekræftet, at det snart vil være slut mellem ham og Corvette, mens Corvette har kun meldt ud, at Jordan Taylor er ny makker med Antonio Garcia.

Ikke et ord om danskeren, men sitet Sportscar365 har i forbindelse med Petit Le Mans skrevet, at Jan Magnussen vil forsøge at opbygge en 'freelance-karriere'.

Allerede i januar kan han komme i aktion, når der skal køres Daytona 24 timer, og mon ikke der også vil være en plads til ham som det berømte tredje hjul i næste års Le Mans, hvor han har startet 19 gange.