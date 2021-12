Helt ligeglad med penge

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Rivalerne i Alpines talentprogram blev hængende i Emiraterne efter Formel 1’s sæsonfinale.

Teamets officielle test gik til Oscar Piastri, mens Guanyu Zhou skulle i aktion for Alfa Romeo, som kineseren kører for fra næste sæson.

Christian Lundgaard derimod skulle hjem og holde jul i Hedensted.

Men trods to skuffende sæsoner i Formel 2 uden at leve op til det potentiale, som fik Alpine F1 Team til at tro på danskeren som sin egen Max Verstappen og kommende Formel 1-stjerne, så forlader den 20-årige østjyde ikke F1-cirkusset med halen mellem benene.

Tværtimod.

Blikket er allerede fæstnet mod en ny hverdag i USA i begyndelsen januar, som indledes med at lære et nyt team at kende, nye ingeniører og test, før Indycar-sæsonen for Rahal Letterman Lanigan Racing begynder sidste weekend i februar.

15 måneders sportslig nedtur - dybest set siden F2-løbene i Sochi i fjor - rokker imidlertid ikke ved danskerens tro på egne evner. Han tror på sejre og sågar en titel inden for overskuelig fremtid.

Den 24-årige upåagtede spanier Álex Palou blev efter en anonym sæson som rookie, Indycar-mester allerede i sit andet år.

Årets F2-sæson blev en lang rejse i mørket for Christian Lundgaard. Foto: Jan Sommer

Christian Lundgaard ser intet til hinder for at gøre den spanske Andretti-kører kunststykket efter.

- Jeg tager ikke derover for at fylde pengepungen; det er en bonus, som kan komme. Jeg tager derover, fordi hvis man kigger på Palou, så gjorde han det godt første år, men var ingen superstar. Hvor står han henne nu? Han er champion of the world, siger Christian Lundgaard.

- Med den bil, vi har, tror jeg, at det bliver nemmere at overraske, end folk tror.

Rahal Letterman Lanigan Racings ingeniører blev meget positivt overraskede over danskerens tekniske feedback, da han testede i sommer.

Under tidtagning til danskerens Indycar-debut var han flyvende fra start, mens løbet blev kompromitteret af en maveforgiftning og manglende kendskab til Firestone-dækket.

Hvor man skal passe på europæiske Pirelli som krystalglas, kan de amerikanske Indycar-dæk tåle mange flere tæsk, end danskeren gav dem.

- Jeg synes ikke, at bilen kørte særlig godt, og jeg kvalificerede mig alligevel firer. Bilen er ikke langsom; den er nok ikke den hurtigste, men den har potentiale, siger han.

Rookiemesterskabet er første indlysende for Christian Lundgaard i USA. Foto: Jan Sommer

Den kommende teamkammerat Graham Rahal er sluttet mellem nummer fire og ti i mesterskabet i de seneste syv sæsoner. Når Lundgaard til fulde kunne matche ham efter en enkelt testdag, forstår man de store ambitioner.

Takuma Sato forlader teamet, men vandt tre gange for RLL Racing; inklusive det største løb af dem, Indianapolis 500.

- Hvis man ser på Sato, var han vanvittig hurtig nogle gange, men hvis han ikke havde fået det rigtige ben ud af sengen om morgenen, kunne de vende bilen på hovedet, og han mente, at den kørte ens, siger Lundgaard.

Racerløb over penge

Vi kører ikke for at blive nummer to, plejer danskeren at sige. Men udover det sportslige har han også en ambition om at gengælde tilliden fra sine to investorer.

- Jeg synes, at løbet jeg kørte i august, beviste, at hvad der er sket i Europa i de seneste to år; måske er der andre ting, der spillet ind. Når man kan komme og levere fra start, må der være mere til snakken, siger Christian Lundgaard.

- Jeg synes ikke, at jeg har noget at bevise, men jeg vil gerne sikre mig fremadrettet også for baglandets skyld.

- Som jeg sagde til mine investorer; jeg ved godt, at de har smidt penge i mig og forventer at få noget tilbage. Jeg forventer ikke noget til mig selv, men for deres skyld. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor meget der kommer, så længe de får deres investering tilbage.

- Hvis de får profit, bravo, jeg er pisseligeglad, bare jeg kan få lov til at racerløb. Det er de også glade for, og jeg kører ikke for at fylde pengepungen. Jeg kører, fordi jeg gerne vil, og det er formentlig også, hvorfor de er blevet ved, siger han.

Hemming Van - den ene af Christian Lundgaards to investorer - var med til sæsonfinalen i F2 i Abu Dhabi. Foto: Jan Sommer

Kaj Andersen, dansk forretningsmand bosat i Singapore, og Hemming Van, tidligere ejer af Daloon og tidligere bestyrelsesformand for Easyfood, garanterede i 2017 et ‘mindre tocifret millionbeløb' over tre år til Lundgaards karriereudvikling.

Et lignende beløb har de investeret i Indycar-eventyret. Går alt som forventet, begynder Lundgaard at tjene penge i år, fortæller Hemming Van.

- Jeg skal til Langbortistan

Hedensted og Oxford har været Christian Lundgaards baser på det seneste.

Fra december har han adresse i Carmel, Indiana, nord for Indianapolis og tæt på RLL Racings hovedkvarter.

- Jeg skal til Langbortistan, lyder den kække konstatering fra racerkøreren.

- Jeg tror, det bliver fedt, og med England fandt man altid et smuthul til at komme hjem. Nu er det en helt ny start, og jeg tror egentlig, at det bliver bedre og en mere normal hverdag.

De første indtryk fra den amerikanske kultur har kun været positive:

- Amerikanere er mere venlige, end du forestiller dig, og man tænker, at det er lidt for godt til at være sandt. Jeg siger ikke, at folk ikke er flinke her, men amerikanere er sørme nogle flinke mennesker.

Fysikken bliver en udfordring

Skiftet til Indycar efter en juniorkarriere i europæiske formel-klasser byder på mange nye udfordringer.

Firestone-dækkene er markant anderledes end de europæiske Pirelli. Banerne er mere gammeldags, ujævne, og så er racing på ovalbaner en disciplin i sig selv.

Men!

- Fysikken bliver største udfordring. Ligegyldigt, hvor meget du forbereder dig, bliver du altid skuffet, siger Christian Lundgaard.

Et F2-løb varer op til en time. Næste sæson skal han køre det dobbelte.

- Der går ikke lang tid, før jeg finder farten, hvilket jeg har bevist.

- Men jeg var overrasket over; jeg vil ikke sige, hvor fysisk hårdt løbet var, men hvor lang tid to timer er i en racerbil. Det var længere tid, end jeg forventede.

- For mig kommer det hele til at afhænge af, hvor bilen er, og hvor jeg står fysisk. Hvis du ikke kan dreje på rattet, kan du heller ikke køre stærkt.

Christian Lundgaard kørte sidste sommer en test og et løb for RLL Racing. Foto: Walt Kuhn/Indycar

Næststørste udfordring bliver ovalbanerne.

- Og det er ikke, fordi det går stærkt, og det nemt går galt, men fordi det er sværere, end du tror!

Derfor har RLL Racing planlagt test på Texas Motor Speedway, ligesom Christian Lundgaard skal gennem ‘rookie orientation’ på Indianapolis Motor Speedway, før han får lov til at blive den første dansker nogensinde, som deltager i Indy 500.

