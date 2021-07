Hemmelig test til dansk F1-håb

Christian Lundgaard blev inviteret til USA for at teste Indycar

Alle involverede parter forsøgte at holde seancen hemmelig, men en Indycar-test er svær at holde helt fra offentlighedens øje.

Mandag - tre dage efter sin 20 års fødselsdag - kørte Christian Lundgaard på Barber Motorsports Park en privat test for Rahal Letterman Lanigan Racing.

Den tidligere McLaren-kører og Indy Lights-vinder Oliver Askew deltog også.

Det amerikanske team med den ikoniske talkshowvært David Letterman i ejerkredsen havde spurgt Alpines F1-team, om de måtte afprøve danskeren.

Med fransk accept drog han efter besøget på Silverstone og endnu en svært uheldig F2-runde til USA.

Amerikanske medier spekulerer i muligheden for, at Lundgaard skifter til Indycar senere på sæsonen, da teamet mangler en erstatning for den tidligere Haas-testkører Santino Ferruci

Om end testen gik godt, er der ifølge Ekstra Bladets oplysninger hverken planer om løb eller yderligere test, og i udgangspunktet kan intet komme på tværs i forhold til F2-runderne på Monza og i Sochi, hvor der er overlap med Indycar-kalenderen.

Selv om sæderne på førsteholdet hos Alpine er fyldt med Esteban Ocon og Fernando Alonso til den kommende sæson, og årets F2-mesterskab foreløbigt er gået alt andet end som planlagt set med danske øjne, arbejdes der i kulissen på en forlængelse af danskerens kontrakt med F1-teamet.

