Her blev hans liv ændret for altid

Motorsportens frygteligste kapitler ender alle fatalt, men selv efter en tragedie må man finde en måde at komme videre på.

Det forsøgte F2-køreren Juan Manuel Correa, der sidste år var involveret i en grusom ulykke, der kostede franskmanden Anthoine Hubert livet.

Han vendte tilbage til Spa-banen i Belgien og lagde blomster på stedet, hvor crashet havde indtruffet.

Foto: Francois Lenoir/Ritzau Scanpix

- Det er et år, siden det skete. Jeg følte, at der var en måde, hvorpå jeg kunne lukke kapitlet, men mest af alt ville jeg hylde Anthoine, sagde Correa til Formel 1's hjemmeside.

- Det har jeg ikke kunnet gøre ordentligt fra Miami. Det har været uafklaret indtil nu.

- Det kunne jeg mærke ved at komme her. Jeg fik en invitation fra F2, og jeg skulle ikke bruge et sekund på at sige ja.

- Jeg er glad for at være her. Jeg er glad for at se alle i paddocken igen. Men det bliver en meget følelsesladet weekend for mig.

Foto: Francois Lenoir/Ritzau Scanpix

Correa kom selv alvorligt til skade, og han var i tvivl, om han nogen sinde kunne gå igen.

Udviklingen er dog positiv.

- Jeg er kommet mig ret hurtigt, og jeg har presset mig selv med mit racerkører-mindset. Jeg har altid gjort mere end nødvendigt, og det har virket godt.

Han håber at gøre comeback næste år.

- Jeg har stadig et par operationer tilbage, men metal-tingen rundt om mit ben kommer formentlig af i slutningen af året, og det betyder, at jeg måske kan være tilbage i bilen allerede i december.

Gasly med foldede hænder. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix

Mange andre tog også turen op til ulykkesstedet for at mindes Hubert, blandt andre F1-køreren Pierre Gasly og Charles Leclerc, der havde kørt mod ham fra barnsben.

- Det bliver svært at vende tilbage til den her bane, og jeg ved, at han vil være i vores tanker hele weekenden, siger 22-årige Leclerc.

