Historisk bedrift

Christian Lundgaard har de seneste uger skrevet dansk motorsportshistorie på Indianapolis Motor Speedway og vil skrive endnu et kapitel, hvis han ser det ternede flag søndag aften dansk tid.

Kan det virkelig være sandt, at Christian Lundgaard i den 106. udgave af Indianapolis 500 er den første dansker i løbet, spurgte det amerikanske nyhedsbureau, AP’s, motorsportsreporter Jenna Fryer på Twitter?

Ja, det er sandt!

Hemming Van er en af Christian Lundgaards to investorer. Han er med i Indiana. Foto: Penske Entertainment/Joe Skibinski

‘Det største skue i racerløb’ kalder amerikanerne deres del af motorsportens Triple Crown, som også tæller Monacos Grand Prix og Le Mans’ 24 timer, så det er svært for de lokale at forstå, hvordan Danmark aldrig har haft en deltager.

Man kan sagtens argumentere for, at ‘Indy 500’ er verdens allerstørste racerløb.

Over 300.000 tilskuere er på plads til selve løbet, og årets udgave er allerede garanteret til at blive historiens næststørste kun overgået af 100 års-jubilæet. Nå ja, og så er der præmiepenge til de 15 første. Før pandemien var der op mod tre millioner dollar alene til vinderen ...

Hvis Lundgaard kan køre sig op som en 15-20 stykker, vil det være et glimrende resultat. Første år handler om at gennemføre. Foto: Penske Entertainment/Joe Skibinski

Det er 805 km langt - det vil sige 2,5 gange et F1-grandprix - og tager typisk over tre timer at gennemføre. Fordi det køres på en klassisk amerikansk ovalbane er både hastighederne og ulykkerne ekstreme.

Udgangspunktet kunne mildt sagt være bedre for Christian Lundgaard og resten af Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

Kvalifikationen blev afviklet for en uge siden og er en gennemsnitsfart over fire omgang.

Christian Lundgaard og RLL Racing var noget bedre under træning end til kvalifikationen på Indianapolis Motor Speedway. Foto: Penske Entertainment/Joe Skibinski

Christian Lundgaard starter søndag i sidste række som nummer 31 ved siden af sin teamkammerat Jack Harvey. Teamejerens søn Graham Rahal er fremme som 21’er, hvilket mest af alt skyldtes, at han kørte sine omgange, hvor forholdene var mere optimale.

Det er kun to år siden, at Takumo Sato vandt Indy 500 for RLL Racing, men teamet har generelt skuffet i år og gjorde det også i Texas til sæsonens første ovalløb.

Her startede Lundgaard nummer 24, men kørte sig ind i top ti og havde kurs mod en sjette-syvendeplads, før en kikset brændstof-påfyldning og siden kontakt med Colton Herta spolerede løbet.

Christian Lundgaard har haft en sværere sæsonstart, end han selv ventede, men er trods alt bedste rookie i mesterskabet. Foto: Penske Entertainment/Joe Skibinski

Indycar og ovalracing er noget mere uforudsigeligt end et traditionelt Formel 1-grandprix.

- Jack og jeg vil prøve at køre gennem feltet, og så tager vi den derfra. Bilen i løb virker under alle omstændigheder bedre end bilen til tidtagningen, siger danskeren, som under træning var oppe at vende som 12’er.

Christian Lundgaard er bedste rookie i årets mesterskab og fra danskerens bagland og team lyder målsætningen til Indy 500-debuten: Bring bilen hjem i et helt stykke og få noget erfaring i denne særlige disciplin.

På pole-position starter Indycar-legenden Scott Dixon, og newzealænderens team synes meget stærke. Fire ud af de første seks er Chip Ganassi Racing.

TV3 Sport og Viaplay viser ‘The Greatest Spectacle in Racing’ - løbet begynder 18.30 dansk tid

