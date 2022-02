Historisk start: Lundgaard tog første stik

Som den første i dansk motorsportshistorie indledte Christian Lundgaard denne weekend en fuld sæson i verdens næststørste formel-serie, amerikansk Indycar.

Den ambitiøse østjyde drømmer om pole-positions, podier og sejre fra start, men med kun to testdage før sæsonstarten venter der en stejl indlæringskurve ud i ræs på amerikansk.

Sidste sommer overraskede han alt og alle med en fjerdeplads i kvalifikationen til sit hidtil eneste løb i serien.

Gadebanen i St. Petersburg, Florida, er dog en noget anderledes størrelse end den mere traditionelle bane i Indianapolis, hvor Lundgaard brillerede i fjor.

I sæsonåbneren kvalificerede den 20-årige dansker sig til en startplacering som 15’er af de 26 kørere med Arrow McLarens Pato O’Ward lige bag sig.

Ikke desto mindre tog Christian Lundgaard første stik i den interne kamp mod den anden nyankomne hos Rahal Letterman Lanigan Racing, Jack Harvey.

Christian Lundgaard holdt sig ude af problemer i Florida, men starter sin 2022-sæson i den tunge halvdel af feltet. Foto: Penske Entertainment: James Black

Den 28-årige brite kvalificerede sig som nummer 23 godt hjulpet af en tur i væggen under lørdagens træning.

Teamets tredjemand Graham Rahal var bedst med en 11. plads.

Medejerens søn lovpriste på forhånd Christian Lundgaards fart og racertæft, men advarede også mod, at racing på amerikanske baner ville kræve lidt tilvænning, da de er noget mere ujævne, end de billardtæpper, som man kører rundt på i Europa.

Som forberedelse til St. Pete, der dybest er som en miniature-udgave af Monaco, fik Lundgaard to gange 45 minutters forberedelse på banen, som stort set alle rivalerne har kørt på før.

Net uden at være prangende var resultatet af Christian Lundgaards første kvalifikation i 2022. Foto: Penske Entertainment: Chris Jones

Han var næstsidst i første træning, men midt i feltet til den anden.

- Jeg er godt tilfreds med de fremskridt, vi har gjort siden første træning, sagde danskeren, da han evaluerede tidtagningen.

For Indycar er gadebanen i Florida en af de sværere at overhale på, men ingen steder i USA er så forudsigelige, som Formel 1 kan være. Her kan man godt komme nede bagfra og vinde, hvis omstændighederne er med en.

Newzealænderen Scott McLaughlin sikrede pole-position.

Grand Prix of St. Petersburg køres søndag klokken 18.30 og vises direkte på Viaplay samt TV3 Max.