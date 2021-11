Hverdag igen: Lønnedgang til Kevin

Seneste regnskab for racerforretningen Kevin Magnussen understreger, at det er dyrt at forlade Formel 1

Corona og exiten fra Haas F1 Team kan mærkes for Kevin Magnussen og racerkørerens investor og forretningspartner, Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen.

Efter karrierens uden sammenligning mest lukrative og indbringende sæsoner i 2017 og 2018, hvor gode bonusordninger og masser af point for Haas betød, at pengene strømmede ind, er det blevet en anden hverdag for racerforretningen Magnussen.

Knap halvanden million kroner er den nu 29-årige racerkører gået ned i årsløn.

Den netop offentliggjorte årsrapport dækker perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021.

I praksis er det hovedparten af den pandemi-udsatte 2020-sæson i Formel 1 plus første halvdel af den etårige aftale med Chip Ganassi Racing i den amerikanske DPi-klasse.

Indtægterne steg med knap halvanden million kroner til 6.209.344 kroner, men Kevin Magnussen måtte alligevel æde en lønnedgang.

Selskabets ene ansatte - og det er racerkøreren - modtog knap 2,1 millioner kroner i løn, bonus og pension, hvilket er 1,4 millioner kroner mindre end året forinden.

Resten af pengene går til at afbetale på den omfattende gæld, racerkøreren har til rigmanden.

Store smil hos Kevin Magnussen og Günther Steiner, men både sportsligt og økonomisk var de to sidste sæsoner hos Haas magre sammenlignet med 2017-2018. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Når regnskabsåret går sommer til sommer, er det umuligt for offentligheden at vide, hvad der præcist er tjent hos Haas F1 Team, Chip Ganassi Racing og andre aktiviteter som personlige sponsorer, foredrag og eksklusive ‘meet and greets’.

På grund af pandemien accepterede både Romain Grosjean og Kevin Magnussen en lønnedgang i 2020, mens teamchef Günther Steiner kæmpede for holdets overlevelse. Den sidste sæson i motorsportens fineste klasse blev således ikke voldsomt indbringende.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bestod lønpakken af en lille grundløn, men til gengæld meget attraktive bonusordninger. De sidste kommer bare ikke rigtig til udbetaling, når man kun scorer et enkelt VM-point i 17 løb, og Haas sluttede nier og næstsidst i konstruktør-VM.

Turen til amerikanske sportsvogne var simplere. Her var ingen krav om komplicerede sponsoraftaler; kun en løn for at køre. Foto: Richard Prince

Hele udgangspunktet for eventyret i amerikanske sportsvogne hos Chip Ganassi var en simpel aftale, hvor Magnussen blev lønansat uden krav om at medbringe sponsorer.

Derfor blev drømmen om Indycar meget hurtigt sluppet, fordi der ikke var nogen mulige aftaler at få uden markant sponsorstøtte til som minimum den første sæson.

Den slags aftaler har Magnussen erklæret sig færdig med. Hans Peugeot-aftale i Le Mans Hypercar er således også bare ren løn og bonus.

