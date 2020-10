I chok over sig selv: Jeg stopper

Luca Corberi chokerede en hel motorsportsverden, da han i weekenden gik amok og i en rus af raseri efter et havari kylede sin kofanger efter konkurrenten Paolo Ippolito, idet han kom ræsende forbi i sin gokart under VM i Italien.

Den 23-årige italiener chokerede gudskelov også sig selv! Og mens der blev raset, regeret og diskuteret mulige straffe til Luca Corberi, tog den åbenlyst letantændelige italiener selv konsekvensen og sagde undskyld i et Facebook-opslag.

’Der er ingen undskyldninger, der kan forklare, hvorfor jeg opførte mig så skandaløst. Jeg har aldrig gjort noget lignende i min 15 år lange karriere, og jeg håber virkelig, at jeg aldrig bliver taget i at gøre noget lignende resten af mit liv,’ skrev Luca Corberi.

Han annoncerede i den forbindelse, at han stopper i sporten pronto, og derefter nedlagde han så sin Facebook-profil.

Ud over miseren med kofangeren, der kunne have kvæstet adskillige af konkurrenterne, gik han og hans far, der ejer banen, hvor VM blev kørt, også korporligt til angreb på den klejne og blot 15 år gamle Paolo Ippolito bagefter.

’Jeg bad kommissærerne om at inddrage min licens, da jeg blev kaldt til forhør, men de havde ikke power til at gøre det. Derfor har jeg selv besluttet, at jeg aldrig i resten af mit liv vil deltage i en motorsportsbegivenhed. Det er ikke selvjustits – det er simpel hen bare det eneste rigtigt at gøre,’ skriver Luca Corberi.

’Min familie har været i karting siden 1985, vi har set sportens bedste og værste sider. Denne episode vil blive husket som en af de værste i sporten, og jeg vil aldrig kunne glemme det,’ skriver den brødebetyngede italiener.

Overfalder konkurrent: Hvad har han gang i?

Ny chance til Noah Watt

Kæmpe ros til Kevin