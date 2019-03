I Kevins fodspor: De løber med støtte-millionerne

Dansk motorsport står i den positive, men bizarre situation, at ikke alene er en dansker i Formel 1. Der er potentielle arvtagere på vej og står stjernerne helt rigtigt, kan det ufattelige ske, at to danskere kører sportens kongeklasse på samme tid.

Dansk Automobil Sports Union (DASU) satser derfor størstedelen af sit 1,8 millioner kroner store elitebudget i 2019 på fire unge formeltalenter.

- Aldrig tidligere har vi i DASU haft så mange unge formeltalenter placeret i så velrenommerede teams på samme tid og i afgørende tidspunkter i deres karrierer, siger DASU's sportschef Bo Baltzer Nielsen.

- Det bliver vanvittigt spændende at følge de fire køreres fremskridt i 2019 og se, hvad det kan føre til.

Som del af Renaults talentprogram og med næsten nok point til den påkrævede licens for at køre Formel 1 står Christian Lundgaard med de bedste kort på hånden. Med 750.000 kroner modtager den 17-årige østjyde den største del af elitebudgettet.

Hvilket er en tiendedel af de 7,5 millioner kroner, som hans F3-sæson hos ART Grand Prix kommer til at koste.

De scorer hovedparten

Christian Lundgaard: Det danske Renault-talent kører denne sæson det internationale F3-mesterskab for det sejrsvante ART Grand Prix. Får han succes her, står han på spring for en reel test-chance for det franske fabriksteam. Han er den største modtager af midler fra DASU, Team Danmark og Dansk Metal. Største bidragydere totalt er imidlertid Renault samt de private investorer Hemming Van og Kaj Andersen.

Med en topplacering i årets F3-mesterskab kommer Christian Lundgaard i spil til at teste en tidssvarende F1-racer. Foto: Jan Sommer

Frederik Vesti: Har sikret en aftale med et junior-kategoriernes allerbedste teams; Prema Powerteam, hvor Ferrari placerer sine talenter. 17-årige Vesti kører det nye regionale F3-mesterskab, hvor han er en af favoritterne. Trods støtten mangler stadig de sidste midler, hvilket hans bagland arbejder på højtryk for at skaffe.

Foto: Vesti Motorsport

Nicolai Kjærgaard: Den 18-årige esbjergenser gjorde opmærksom på sig selv i fjor, da han blev toer i det britiske Formel 3-mesterskaber. Håbet i 2019 er at træde ind på den europæiske scene i Euro Formula Open, som er en serie, der køres i Formel 3-racere af ældre årgang.

Foto: Nicolai K. Racing

Christian Rasmussen: Satser anderledes end de øvrige talenter. På Indycar i stedet for F1. Fra dansk Formel 4 tog den 18-årige amagerkaner til amerikansk F4, hvor han vandt fem løb og sluttede på fjerdepladsen. I 2019 gælder det 'The Road to Indy' for Jay Howard Racing og deltagelse i US Formula 2000 Championship

Foto: Gavin Parker/PR

DASU ELITE OG TALENTER 2019 Verdensklasseatleter (DASU-niveau 1) Kevin Magnussen

Jan Magnussen

Michael Christensen

Marco Sørensen

Nicki Thiim Ingen modtager økonomisk støtte Eliteatleter (DASU Niveau 2)

Mikkel Jensen

Mikkel Mac

Dennis Lind

Christina Nielsen

Nicklas Nielsen

Anders Fjordbach

Mikkel O. Pedersen

Nicolai Sylvest

Christian Lundgaard*

Frederik Vesti *

Nicolai Kjærgaard*

Christian Rasmussen* * modtager økonomisk støtte Team Danmark Bruttoatleter (DASU Niveau 3) Sebastian Øgaard

Conrad Laursen

Magnus Terkildsen

Robert Dieringer

Sebastian Gravlund

Noah Degnbol Møller

Julie Friis

Daniel Träger

Mads Riis

Jonathan Weywadt

Elias Olsen

Mickey Magnussen

Emil Tanggard

Marcus Skjellerup

Magnus Germansen Daae

Marius Kristiansen

Valdemar Eriksen

Mikkel Grundtvig

Aske Nygaard Bramming

Malthe Jakobsen

Valdemar Eriksen Kan benytte visse af Team Danmarks tilbud

