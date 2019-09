I koma efter dødsulykke - nu er der nyt!

Det er to uger siden, at Formel 2-løbet på belgiske Spa endte i en hårrejsende tragedie.

På anden omgang blev tilskuere og tv-seere vidner til et modbydeligt sammenstød mellem franske Anthoine Hubert og amerikanske Juan-Manuel Correa, der resulterede i, at franskmanden omkom, mens Correa blev alvorligt kvæstet.

Siden har amerikaneren med ecuadorianske rødder ligget i kunstig koma på et hospital i London.

Her sidder hans forældre, Juan Carlos og Maria Correa, ved sønnens sygeleje og håber på fremskridt.

Update: Juan Manuel Correa - September 13:

Update: Juan Manuel Correa - September 13:

- Vores søn, Juan Manuel, er fortsæt indlagt på intensivafdelingen på et hospital i London. Vi har gode dage og dårlige dage, og vi har lange nætter og korte nætter. Men med støtte fra hele motorsportsmiljøet, vores venner, familie, land og fans fortsætter vi med at bede for Juan Manuel, skriver forældrene i en gribende pressemeddelelse.

Formålet med den kunstige koma er at give den kvæstede chaufførs lunge så gode muligheder for at hele som muligt. Han er ligeledes tilsluttet en såkaldt ECMO-maskine, der sørger for at ilte hans blod. Og ifølge lægerne er der små tegn på fremskridt.

Her bliver Anthoine Huberts racer bugseret væk efter ulykken Foto: Ritzau Scanpix.

- Lægerne minder os om, at så længe Juan Manuel fortsætter med at gøre fremskridt, selv meget små, så kan vi ikke bede om mere. Infektionerne er under kontrol, og både indikationerne på vejrtrækning og alle vitale tegn fortsætter med at være stabile, skriver de ulykkelige forældre.

- Vi tror på vores søns viljestyrke. Vi kan se små fremskridt og tegn på ændringer. Vi har bare brug for at se dem lidt hurtigere, skriver Correas forældre, der oplyser, at deres søn har brug for yderligere operationer, når hans lunger er stærke nok til at klare belastningen.



- Vi vil gerne takke hver eneste person, der har ringet, sms'et, sendt emails og kontaktet os via sociale medier. Vi har modtaget og læst - eller vil læse - alle beskederne op for Juan Manuel. Jeres budskaber vil hjælpe ham til at kæmpe og aldrig give op, skriver de.

Mens Juan Manuel Correa fortsat kæmper for livet, blev Anthoine Hubert tirsdag begravet i franske Chartres. Her deltog blandt andre Formel 1-ikonet Alain Prost.

Anthoine Hubert blev tirsdag stedt til hvile i franske Chartres. Foto: Ritzau Scanpix

Formel 1-legende Alain Prost var med til at tage afsked med Anthoine Hubert. Foto: Ritzau Scanpix.

