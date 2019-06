Ikke dybt godnat: Michael styrer mod The Double i Le Mans

Dansker kan i et og samme løb vinde det største løb og blive verdensmester

Le Mans (Ekstra Bladet) Danmarks nye Christensen med Ch og ikke med K som hos den ni dobbelte vinder Tom Kristensen har på vej ind i natten på Le Mans direkte kurs mod en imponerende dobbelttriumf.

Sidste års vinderbil fra Porsche er efter en tredjedel af de 24 timer fortsat i spidsen i GTE-klassen, så det er begyndt at trække op til en gentagelse af sidste års triumf i verdens største løb.

Trioen, Michael Christensen, Laurens Vanthoor og Michael Christensen har i løbet af aftenen langsomt trukket fra og fået et lille forspring ned til en forfølgergruppe med blandt andet Jan Magnussens Corvette.

En sejr vil være mere end rigeligt for to af de tre i bilen, Michael Christensen/Kevin Estre, til at blive officielle verdensmestre i GTE Pro-klassen, da titlen vil være hjemme med en ottendeplads i sæsonfinalen i VM-serien.

Dermed vil Michael Christensen endelig sikre sig den VM-titel, som han af salgspolitiske grunde blev snydt for i 2015.

Da strøg makkeren Richard Lietz , Østrig, alene til tops, fordi danskeren missede et VM-løb i Spa, Belgien, fordi han i den samme løbsweekend blev sendt på dobbeltjob i USA.

I et løb i det amerikanske mesterskab var Michael Christensen andenkører på to forskellige Porsche-biler, fordi de faste kørere var sendt den anden vej til Spa med henblik på Le Mans.

Efter at have startet på pole position i GTE Pro-klassen forsvandt Nicki Thiim og Marco Sørensen hurtigt ud af billedet, og det samme er blevet tilfældet for debutanterne hos High Class Racing.

Tidligt på aftenen fik det nordjyske mandskab et langt pitstop på grund af en fejl i det elektroniske udstyr, som Le Mans-arrangørerne har installeret i de deltagende biler.

I den samme klasse er David Heinemeier Hansons bil til gengæld fortsat med fremme og placeret lige udenfor Top 3 i LMP2.

Langt tilbage i feltet har Michelle Gatting og hendes medsøstre stille og roligt avanceret en lille smule i GTE Am og er nr. otte i klassen på en samlet 51. plads i løbet.

Det mest dramatiske i løbet af aftenen har været torpederingen af 'søsterbilen' hos Corvette, som blev totalskadet i Porsche-kurverne efter at have ramt muren.

