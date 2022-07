Inflation øger budgetloft i Formel 1

Det stramme budgetloft i Formel 1 bliver øget med 3,1 procent på grund af den høje inflation.

Det har ni af de ti hold i motorsportens kongeklasse fredag vedtaget i forbindelse med det forestående grandprix i Østrig. Det meddeler Det Internationale Motorsportsforbund (FIA).

Budgetloftet blev indført sidste år for at sikre en mere jævnbyrdig konkurrence mellem bilerne, og det er planen, at loftet skal sænkes yderligere over de kommende år for at øge spændingen.

Før denne sæson lød budgetloftet for hvert af de ti hold på 140 millioner dollar svarende til lidt mere end én milliard kroner. Fredagens beslutning betyder, at budgetloftet stiger med 31 millioner kroner.

Teamchef for Red Bull, Christian Horner, luftede allerede i maj problemer med at overholde budgettet på grund af høj inflation. Dengang vurderede han, at flere hold ikke ville være i stand til at gennemføre sæsonen.

Fredag har kørerne i Formel 1 gennemført den første træning i Spielberg, hvor weekendens grandprix afholdes. Her satte danske Kevin Magnussen (Haas) sjettehurtigste omgangstid. Bliv meget klogere på den danske stjerne her.

