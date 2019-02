Jackie Chan hyrer dansk mangemillionær

Actionhelten Jackie Chan har for andet år i træk hyret en dansk gentleman til at køre verdens største race - 24 timers løbet på Le Mans.

IT-guru, mangemillionær og bilentusiast David Heinemeier Hansson er ikke kun en af branchens største nørder, som også et varmt navn der i parentes har forelæst på et verdens mest kendte universiteter, Harvard University.

Derudover er han en af verdens bedste amatørkørere med status som sølvkører, og da reglerne i Le Mans foreskriver, at den lille klasse for prototyper, LMP2, skal have en amatør eller en såkaldt gentleman som en af tre på holdet, har den 39-årige mangemillionær ingen problemer med at få hyre.

Således står der både verdensmester og Le Mans-vinder på hans cv.

Oveni bliver tingene meget nemmere, at han er parat til at betale millioner af kroner for at leve drømmen ud.

David Heinemeier Hansson vender efter planen køre Le Mans for 7. gang (Foto: Jan Sommer)

Allerede i næste måned skal David Heinemeier Hansson møde de nye holdkammerater, briterne Will Stevens og Jordan King, som begge har været forbi Formel 1 hos Marussia/Manor, som lukkede og slukkede for to år siden forud for 2017-sæsonen.

Trioen skal midt i marts køre 1000 miles på Sebring, som afvikles dagen før den gamle klassiker, Sebring 12 timer.

1000 miles-løbet, der er en del af VM-serien, er også en forprøve på Le Mans, da banen på den tidligere flyveplads fra 2. verdenskrig er den mest 'alsidige' og benævnes i sværhedsgrad eller rettere belastning på materiellet som motorsportens svar på cyklingens Paris-Roubaix.

David Heinemeier Hansson, som kan veksle mellem at bo i Marbella, Chicago og Malibu, Californien, kørte i sidste sæson med i det amerikanske mesterskab, men med hyren hos Jackie Chan er han vendt tilbage i VM-serien.

Karatehelten har i øvrigt leaset Oreca-racerbilen hos Jota Sport, som tidligere har serviceret 'mærker' som f. eks. Zytek.

Sidstnævnte var midt i nullerne med i Le Mans med en 'danskerbil' med Danmarks første Le Mans-vinder, John Nielsen, den senere Le Mans-klassevinder Casper Elgaard og Philip Andersen.

I anledningen af at VM-feltet i sportsvognsklassen er i USA, vil den fire-dobbelte amerikanske sportsvognsmester i GT-klassen, Jan Magnussen 'gæsteoptræde' i den gule Corvette sammen med sine to faste makkere, Antonio Garcia, Spanien og Mike Rockenfeller, Tyskland.

Veteranen er med i GTE Pro-klassen, som føres af sidste års Le Mans-vinder Michael Christensen i Porsche. De tidligere verdensmestre, Nicki Thiim og Marco Sørensen i Aston Martin, som vandt det seneste løb i Shanghai, er også at finde på startlisten.

Se også: Super-dominans: Satte tyk streg under dansk verdensklasse

Se også: Dansk triumf i Le Mans

Se også: Dansk Le Mans-helt gik fra tegneserie til topresultat