Jagter historisk bedrift: Formel 1-mester vil være sportens største

Løbet er kørt i Formel 1, men Fernando Alonso er ikke færdig.

Tværtimod.

Den 37-årige spanier er gået i gang med at skrive historie og blive motorsportens største over en bred kam.

Efter at have kørt rundt og rundt igennem hele karrieren på diverse lukkede racerbaner vil Fernando Alonso køre med i verdens største og vildeste ørkenløb, Dakar Rally.

I næste måned skal han ud at køre en pickup fra Toyota i Qatars ørken sammen med den lokale dobbelte Dakar-vinder, Nasser Al Attiyah.

Tiden må derefter afgøre, hvornår ørkenløbet kan få plads i en travl kalender.

- Fernando er en meget god ven, og vi har over de seneste uger snakket meget. Han har fortalt, at han efter årets Dakar Rally gerne vil teste min Toyota Hilux, fortæller Nasser Al Attiyah, som fører det igangværende Dakar Rally.

Efter at være stoppet i Formel 1 med sæsonens udgang har Fernando Alonso fået travlt.

Det handler i den kommende sæson ikke kun om at få sat et sidste flueben i bestræbelse på, som den kun anden kører i historien, at lave den såkaldte Triple Crown, hvor spanieren efter at have vundet Formel 1 i Monacos gader og Le Mans mangler at vinde Indy 500.

Den eneste, som har lavet en Triple Crown tidligere, er afdøde Graham Hill, Storbritannien.

Fernando Alonso vil vinde meget mere.

Næste mål er Daytona 24 timer, hvor Toyota ikke kan køre med, så japanerne har i stedet udlånt ham, så han er med i en Cadillac sammen med en anden Toyota-kører Kamui Kobayashi og den danske veteran, Jan Magnussens uheldige makker fra Le Mans, Jordan Taylor.

Det var ham, som mistede en klassesejr på sidste omgang i 2017-udgaven på grund af en sivepunktering.

Senere følger i slutningen af maj USA's største endagsløb, Indy 500, hvor Fernando Alonsos seneste Formel 1-arbejdsgiver McLaren har indgået en aftale med sidste års 'vinderkombination', Dallara (chassis) og Chevrolet (motor).

Selv om McLaren mest er kendt som tidligere tiders store Formel 1-team, har briternes falmende stolthed på fire hjul tre gange vundet Indy 500.

Fernando Alonso har på det seneste haft succes alle andre steder end i Formel 1. Her taler han til publikum efter sejren i Le Mans (Foto: Jan Sommer)

Derefter kan Fernando Alonso fuldende sportsvognskapitlet ved at blive verdensmester, når den nye supersæson afsluttes med årets Le Mans.

Den dobbelte Formel 1-verdensmester har med tre løb tilbage sammen med sine medkørere, Kazuki Nakajima, Japan og Sebastien Buemi, Schweiz et forspring på fem point til den anden Toyota i mesterskabet.

Hvis målene nåes, vil der være fri bane til at kaste sig ud i ørkeneventyret, og Toyota har allerede allieret sig med et sydafrikansk cross country rally mandskab, som tidligere med succes har omskolet sydafrikaneren Giniel de Villiers fra bane til ørken med en sejr i 2009-udgaven som det ultimative bevis herpå.

