Jagter kostbart ur

VM 1'eren Nicki Thiim kan se frem til at blive belønnet med et af de eftertragtede ure i Rolex Daytona-serien, hvis altså missionen lykkes.

Den 30-årige danske sportsvognskører skal på overarbejde i USA for at skaffe det ikoniske britiske bilmærke Aston Martin en flyvende start på det store amerikanske marked.

Agent 007 alias James Bonds foretrukne bil er at finde på startlisten i verdens næststørste 24 timers løb på den legendariske bane i Daytona, Florida, som er første stop i det amerikanske sportsvognsmesterskab.

Målet er klart. Aston Martin vil vinde sæsonens første store langdistanceløb, hvor der bogstaveligt talt er ure for alle penge til vinderne i diverse klasser.

Et Rolex Daytona-ur er mindst 100.000 kroner værd, og tidligere har to af Nicki Thiims danske kolleger, Jan Magnussen og Michael Christensen, vundet et af disse berømte ure for efterfølgende straks at gemme urene væk i en bankboks.

Der er tale om et ur magen til det, som daværende skatteminister Troels Lund Poulsen for snart 10 år siden under stor politisk ballade måtte aflevere tilbage efter at have fået et Rolex Daytona-ur af en arabisk sheik under en arbejdsrejse i Mellemøsten.

Før Rolex i øvrigt kom på banen vandt Danmarks første Le Mans-vinder John Nielsen i 1988 i en Jaguar også Daytona 24 timer oven i købet den store klasse.

Nicki Thiim er udset til at være den hurtige kører på en Aston Martin Vantage i GT3-mesterskabet, og danskeren skal hjælpe Alex Riberas, Spanien og Roman de Angelis, Canada i 24 timers løbet, hvor der testes allerede i den første weekend af det nye år, og selve 24 timer løbet køres i den sidste weekend i janaur.

Det er ikke hr. hvem-som-helst, som Aston Martin har valgt at sende på overarbejde i USA.

For et par uger siden sejrede Nicki Thiim sammen med Aston Martin-kollega Marco Sørensen i et otte timers VM-løb i Bahrain, hvor sejren bragte de to danskere i spidsen for VM i GTE Pro-klassen i øvrigt foran den forsvarende verdensmester Michael Christensen.

Tidligere har den kommende USA-farer vundet VM i GTE Pro-klassen, men han har ligeledes en Le Mans-klasse-sejr samt et Porsche-mesterskab på et omfattende cv.

Yderligere to danskere er i skrivende stund på startlisten til Daytona 24 timer.

Det drejer sig om Christina Nielsen og David Heinemeier-Hansson, mens Danmarks mest vindende, Jan Magnussen pt. ikke har fået tilbudt en plads.

Veteranen havde en forventning om, at hans nu forhenværende mangeårige arbejdsgiver Corvette efter fyringen som 'fast mand' fortsat ville gøre brug af ham som 'tredjekører' i de lange løb i USA, men den tjans er gået til den arbejdsløse BMW-kører, hollænderen Nicky Catsburg.

