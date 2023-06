Jan Magnussen: Det var uforsvarligt at fortsætte

Jan Magnussen formåede ikke at gennemføre Le Mans, som han stillede op til for 24. gang i karrieren.

I midterklassen LMP2 udgik Jan Magnussen og resten af Inter Europol Competition-holdet, der også bestod af landsmanden Anders Fjordbach og amerikaneren Mark Kvamme.

Flere uheld var skyld i, at bilen blev beskadiget og ikke kunne fortsætte. Det forklarer Jan Magnussen i en pressemeddelelse.

- Det er virkelig trist for holdet. Men vi havde ikke andet valg end at trække os. Jeg havde et umuligt øjeblik, da regnen pludselig faldt tidligt i løbet, hvor jeg akvaplanede på slicks og ramte muren, siger Jan Magnussen.

Uheldene blev ved med at hagle ned over holdet, og søndag morgen omkring klokken fire stod det klart, at Jan Magnussens hold var nødt til at udgå.

Ikke forsvarligt

- Senere i løbet af natten brød det ene forhjulsophæng sammen, da jeg gik på bremsen på vej mod første chikane på Mulsanne. Dér kører man 320 kilometer i timen, så det er ikke et sted, du ønsker at snurre rundt og ramme muren.

- Jeg fik hjælp til at få bilen på banen igen og kunne køre til pitten, men den var efterhånden så skadet, at det simpelthen ikke var forsvarligt at fortsætte, lyder det fra Jan Magnussen.

Han havde på forhånd håbet på en fornuftig placering i løbet, men sådan skulle det ikke gå.

- Det har været et vildt Le Mans med svære forhold, hvor tingene ikke gik vores vej.

- Selv om det har været vanvittigt fedt at deltage i 100-året for løbet, kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har været så fortvivlet, siger Jan Magnussen.

Ingen af de 13 danskere, der var med i årets Le Mans, formåede at ende på podiet.