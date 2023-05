Jan Magnussen gør comeback

Han har prøvet det 23 gange før, sidste gang var i 2021, og han har sågar stået på sejrsskamlen fire gange.

Og i år gør den danske racerkører Jan Magnussen så comeback i det legendariske 24-timersløb Le Mans.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Den rutinerede racerkører stiller til start i LMP2 Pro/Am-klassen med danske Anders Fjordbach og amerikanske Mark Kvamme med det danske selskab ParkOne som hovedsponsor.

Magnussen-familien har i den grad sat sit præg på dansk motorsport. Sønnen Kevin Magnussen repræsenterer i øjeblikket Danmark i Formel-1. Foto: Emil Agerskov

Ekstra specielt

Magnussen er ovenud begejstret for den spontane mulighed for at køre Le Mans igen.

'For mig personligt er det ekstra specielt, eftersom det bliver min 24. deltagelse i Le Mans,' siger Jan Magnussen i pressemeddelelsen.

'Med kun fem uger til start har vi begrænset tid til test og forberedelse, men med et stærkt hold i ryggen kombineret med et lineup af kørere med masser af langdistanceerfaring er vi optimistiske og glæder os til at komme i gang.'

Hans danske kollega Andreas Fjordbach glæder sig til at køre med den danske legende.

'Jeg ser frem til at fortsætte kampen med Jan Magnussen efter et sjovt, men bestemt også udfordrende Le Mans i 2021', siger Fjordbach.

Foto: Emil Agerskov

Stor dansk indflydelse

Danmark har i den grad sat sit præg på 24-timersløbet. Den danske pensionerede racerkører Tom Kristensen er således indehaver af rekorden med flest sejre i løbet.

Han har vundet Le Mans ni gange - heraf seks i træk fra 2000-2005.

Årets udgave af Le Mans bliver kørt den 10. juni og varer som bekendt 24 timer frem.