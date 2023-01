Jan Magnussen ramt af brand: - Min datter opdagede det

Bopælen i Roskilde brændte natten til mandag for den danske motorsportslegende

Racerkøreren Jan Magnussen fik sig en slem forskrækkelse kort inde i det nye år.

Natten til mandag blev bopælen i Roskilde ramt af en ildebrand.

Det bekræfter Jan Magnussen over for Ekstra Bladet. B.T. var først med historien.

Det viste sig, at der var gået ild i en skraldespand, der stod i et overdækket skur. Heldigvis nåede ilden ikke at sprede sig, hvilket var Jan Magnussens egen fortjeneste.

- Min datter opdagede, at der stod flammer ud fra skraldspandsskuret. Min kone ringer efter brandvæsnet, og jeg løber ud og får fat i en vandslange og begynder at slukke det, siger han til Ekstra Bladet.

- Alle naboerne kom ud og fortalte, at der var ild i det. Men det vidste jeg jo godt på det tidspunkt, siger han.

Foto: Jan Sommer

Brandvæsnet kom kort efter og fik helt styr på ildebranden. Heldigvis kom ingen til skade.

- Brandvæsnet var der lynhurtigt og fik styr på det. Det så vildt ud, da der var ild i det. Men vi fik det slukket. Hvis vi ikke havde opdaget det i tide, kunne det være gået meget værre.

- Det er selvfølgelig en ubehagelig oplevelse. Men det var, hvad det var. Det var trist. Alt bliver godt igen, siger Jan Magnussen.

49-årige Jan Magnussen kørte senest 12-timersløbet Gulf 12 Hours på Yas Marina-banen i Abu Dhabi med Kevin, hvor de blev nummer syv i GT3-klassen.