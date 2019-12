Kæmpe paradoks for Magnussen

Det kan ligne en kandidat til at blive årets joke.

Danmarks mest erfarne og mest vindende racerkører Jan Magnussen skal næste søndag i Bahrain deltage i sportsvognenes årlige rookietest.

Det er mildest talt en underdrivelse at kalde den 46-årige familiefar for nybegynder.

Corvette kan ikke længere bruge Jan Magnussen i Le Mans, selv om han indtil videre har været skrevet til start 21 gange (Foto: Jan Sommer)

25 år efter gennembruddet med den samlede sejr i det britiske Formel 3-mesterskab har Jan Magnussen kørt 728 løb og vundet 182 sejre og stået 343 gange på podiet, så han har været i Top 3 i næsten halvdelen af løbene.

Alligevel skal han ud at køre med en flok unge håbefulde racerkørere, som drømmer at køre verdens største racerløb, 24 timer på Le Mans.

Det er det danske High Class Racing, som har inviteret den næsten 'arbejdsløse' Jan Magnussen ud at prøvekøre teamets LMP2 racerbil, en Oreca, og det sker med henblik på næste års 24 timers løb, hvor det danskejede team efter at have debuteret i årets udgave overvejer at køre med to biler.

Jan Magnussen har efter afskeden med Corvette fået at vide, at han heller ikke længere indgår i Corvettes Le Mans-projekt, selv om der vil ellers være brug for ny tredjekører, da den faste tredjemand, tyskeren Mike Rockenfeller vil være optaget af Deutsche Tourenwagen Masters, der i den samme weekend som Le Mans skal gæste den tidligere svenske Formel 1-bane i Anderstorp.

Så Jan Magnussen, der netop har haft 20 års jubilæum i den franske klassiker, er i skrivende stund uden en bil, og muligheden for at få Danmarks mest erfarne Le Mans-kører bag rattet vil High Class Racings direktør Peter Utoft ikke lade gå fra sig.

High Class Racings direktør Peter Utoft ses her i samtale med teamejer Søren Fjordbach under årets Le Mans (Foto: Jan Sommer)

Det ser ud som om, at det er definitivt slut med at se Jan Magnussen i den gule Corvette på Le Mans (Foto: Jan Sommer)

21 gange har den tidligere Corvette-kører og i tidernes morgen Formel 1-kører i 1 1/2 sæson været skrevet til start i 24 timers løbet, så High Class Racing, som i denne sæson forsøger sig i VM for sportsvogne har brug for masser af erfaring.

Jan Magnussen skal teste hos High Class Racing sammen med den tidligere makker fra den nu opløste DTC-klasse, Michael Markussen, som også har planer om at køre 24 timers løbet, men også Europæisk Le Mans-serie, hvor der køres om startpladser i selve Le Mans.

Et andet dansk talent, Mikkel Jensen, der sammen med tyskeren Jens Petersen har vundet LMP3-klassen

i årets udgave Europæisk Le Mans, har i den forbindelse 'vundet' en rookietest.

Han er i det daglige tilknyttet BMW, men den 24-årige århusianer skal næste søndag i Bahrain teste for det franske Signatech Alpine-mandskab.

Rookietesten foregår i forlængelse af VM-afdeling, fordi det er en af de få muligheder, der er til stede i en VM-sæson.

Når VM-serien sættes i gang, 'afleveres' bilerne til arrangøren, som så transporterer bilerne rundt i container og først leverer bilen tilbage til finalen på Le Mans.

'Tour-planen' er iøvrigt blevet ændret, da Sao Paulo i Brasilien af økonomiske årsager er 'stået af' og Austin i Texas overtager VM-løbet, men flytter afdelingen nogle uger, da der ville være blevet sammenfald med Super Bowl-finalen.

I lørdagens otte timer lange VM-løb i Bahrain skal verdensmester Michael Christensen i GTE Pro-klassen forsvare føringen i mesterskabet.

Derudover er Anders Fjordbach, Nicki Thiim, Marco Sørensen, Nicklas Nielsen og David Heinemeier- Hansson at finde på startlisten.

Michael Christensen i midten er sammen med sin franske makker, Kevin Estre mod en ny VM-titel (Foto: Jan Sommer)

