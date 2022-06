Kæmpe tragedie: Far og søn slået ihjel

Isle of Man TT er kendt som verdens farligste motorløb, og nu er far og søn døde efter endnu et uheld

To dødsfald er føjet til den alenlange liste over personer, som ikke har overlevet verdens farligste racerløb - The Isle of Man Tourist Trophy.

På anden omgang af fredagens sidevognsløb kørte Roger og Bradley Stockton galt i svinget 'Ago's Leap', og det overlevede de ikke.

Far og søn på henholdsvis 56 og 21 år var netop kørt ud på sidste omgang af fredagens løb, da uheldet skete, og på trods af at begge var erfarne kørere, blev ulykken fatal for dem.

- Med dyb følelse af sorg kan Isle of Man TT Races bekræfte, at Roger Stockton, 56, og Bradley Stockton, 21, begge blev dræbt i en hændelse på anden og sidste omgang af det andet sidevognsløb, siger arrangøren bag Isle of Man TT.

Roger Stockton var en erfaren kører, og han deltog i løbet for tyvende gang.

Selvom det var sønnens første deltagelse i det farlige løb, så havde far og søn kørt løb sammen de seneste fem år, hvor de flere gange sluttede på podiet i sidevogns-racerløb.

Verdens farligste racerløb

Roger og Bradleys død er det fjerde og femte dødsfald i denne uge, og er dødsfald nummer 277 og 278 siden løbets begyndelse i 1908.

Isle of Man TT-løbene bliver kørt på lukkede veje på Isle of Man, som ligger i Det Irske Hav. Løbet bliver kørt over to uger i slutningen af maj og starten af juni, hvor den første uge består af kvalifikation og den sidste uge af løb i de forskellige klasser.

En omgang strækker sig lidt over 60 kilometer på de idylliske veje på øen, og motorcyklerne kan nå en topfart på 289 km i timen.

