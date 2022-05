Hvis man søndag morgen skulle have sat penge på, hvilken Sauber-kører fra sæsonen 2018, der havde størst chance for senere på dagen at vinde et løb, der tæller til motorsportens Triple Crown.

Jamen, så var alle spareskillinger med sindsro røget på Charles Leclerc fra pole-position i Monacos Grand Prix.

Ferrari fik spoleret det med nogle tvivlsomme beslutninger.

I stedet var det Marcus Ericsson, som senere på aftenen oplevede karrierens største triumf, da svenskeren foran over 300.000 tilskuere kørte først over stregen efter en vanvittig spændende afslutning på 106. udgave af Indianapolis 500.

Marcus Ericsson fejrer sejren med mælk. Foto: Jamie Squire/Ritzau Scanpix

Det er den tidligere Formel 1-kørers tredje sejr i Indycar, siden exiten fra Sauber flyttede karrieren til USA i 2019.

Men ubetinget den mest betydningsfulde.

Indianapolis 500 er ikke bare verdens største motorløb i skarp konkurrence med Monacos Grand Prix og Le Mans 24 timer.

Vinder du det i USA, er din karriere derovre så godt som sikret.

Tilmed scorer Ericsson cirka to millioner dollar i førstepræmie. Den samlede præmiepulje er fortsat påvirket af pandemien, så han må nøjes ...

Som traditionen foreskriver kysser teammedlemmerne brostene på Indianapolis Motor Speedway. Foto: Jamie Squire/Ritzau Scanpix

Teamkammeraten fra Chip Ganassi Racing Scott Dixon var ellers på kurs mod sin anden Indy 500-sejr, men den seksfoldige 41-årige Indycar-mester er altid uheldig til amerikansk motorsports kronjuvel. Denne gang kørte han for hurtigt i pitlane, og den medfølgende straf kostede sejren.

Med seks omgange af det over tre timer lange løb - godt 2,5 gange distancen af et F1-grandprix - var en anden Chip Ganassi-kører lige ved at koste Ericsson dyrt.

Nascar-legenden Jimmie Johnson prøver kræfter med Indycar i karrierens efterår, og han leverede det sidste af en håndfuld spektakulære crashes.

Efter rødt flag skulle Ericsson forsvare sin føring under en dramatisk genstart, hvor Arrow McLarens Pato O’Ward var meget tæt på at overhale.

Efter over 800 km's racerløb var det stadig helt tæt. Foto: Justin Casterline/Ritzau Scanpix

Genstarten kostede Christian Lundgaard titlen som løbets bedste rookie.

Som den første dansker nogensinde deltog, kvalificerede og afsluttede den 20-årige østjyde det ikoniske løb.

Målsætningen på forhånd var blot at bringe bilen til mål efter en skuffende kvalifikation af Rahal Letterman Lanigan Racing.

Christian Lundgaard startede som nummer 31 af de 33 deltagere, lå som bedste rookie, da Jimmie Johson forulykkede, men blev overhalet til allersidst og sluttede 18’er.

Teamkammeraterne Graham Rahal og Jack Harvey blev hhv. nummer 14 og 24.

Romain Grosjean kørte også sit første Indianapolis 500, men var en af de kørere, som kørte galt undervejs.