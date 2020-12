Kevin bliver på tv

Motorsportsfans skal ikke ændre så meget, hvis de fortsat vil følge Kevin Magnussen køre race, selvom det ikke bliver i Formel 1.

Nordic Entertainment Group, der står bag TV3's kanaler, har nemlig sikret sig rettighederne til at vise IMSA-serien, hvor Magnussen skal tørne ud for Chip Ganassi Racing.

Alle løbene kan ses på Viaplay, mens udvalgte dele vil blive vist på tv-kanalerne, som NENT råder over, lyder det på tv3sport.dk.

Sæsonen begynder med Daytona, og 24 timers-løbet kan ses 31. januar 2021.

I alt er der 12 løb i serien.

Kevin Magnussen skal dog først lige gøre sin F1-karriere færdig, og her har han netop kørt sin sidste træningssesion. Her endte han tredjesidst.

Kvalifikationen køres kl. 14, og den bliver livedækket på Ekstrabladet.dk.

Kevin Magnussen har dog fået en straf, der sender ham ned i allerbagerste række, så ethvert resultat i kvalifikationen vil blot være kosmetisk.

