Kevin: Det var frustrerende

Kevin Magnussen lå og kæmpede bagest i feltet i stort set hele søndagens spanske Formel 1-grandprix i Barcelona.

Det endte med en skuffende placering som nummer 17 for Haas-danskeren, som dermed var næstsidst af de kørere, der fuldendte løbet.

Et sammenstød med Lewis Hamilton fra Mercedes allerede på den første omgang var skyld i problemerne.

- Det var frustrerende. Men der er et løb igen i næste weekend. Nu skal jeg lige ud af køretøjet og have noget rent tøj, inden jeg kan tænke på det, siger Magnussen til TV3 Sport.

Magnussen mener ikke, at han selv var skyld i uheldet.

- Jeg gik udenom Hamilton, og jeg ved ikke, om han åbnede rattet lidt eller understyrede.

- Men han ramte mig i hvert fald, og så punkterede jeg på højre fordæk. Og det var så det løb, siger Magnussen til tv-stationen.

Episoden blev undersøgt af løbsledelsen, og der blev ikke uddelt nogen straf til hverken Hamilton eller Magnussen.

Alligevel vurderer Magnussen, at Hamilton godt kunne have gjort mere for at undgå kontakten.

- Hvis jeg vidste, at han ville gøre sådan, så ville jeg lade være at køre udenom. Men normalt kan man godt ligge sin bil på ydersiden der.

- Han havde stadig inderbanen og kunne holde den hele vejen til næste sving og højst sandsynligt komme foran mig der. Det var nok ikke med vilje, det var nok en fejl fra hans side, mener Magnussen.

Hamilton var i stand til at køre sig op som nummer fem i løbet, der blev vundet af Max Verstappen fra Red Bull, som med sejren overtog føringen i VM-stillingen.

Næste Formel 1-grandprix køres om en uge i Monaco.