Kevin ekstatisk efter stor triumf: Kunne ikke være mere glad lige nu

Hele sæsonen var tæt på at ryge ud med badevandet, da Jan Magnussens makker, Antonio Garcia, crashede corvetten i det afsluttende og afgørende løb i det amerikanske mesterskab.

Forrygende arbejde af mekanikerne gjorde dog, at holdet kom tilbage, og da konkurrenterne samtidig dummede sig, kunne Magnussen igen løfte armene i triumf og fejre endnu en titel.

Med på nærmeste hold var også racerkørerens søn Kevin Magnussen, der lige nåede at se med, før han selv kaster sig over at køre Formel 1-løb i USA.

Kevin Magnussen (Øverst til højre i billedet) fulgte løbet på nærmeste hold. Foto: Richard Prince, Richard Dole

Han fortrød på ingen måder, at han tog turen forbi for at støtte sin far.

- Det er længe siden, jeg har været til et løb med min far, så det er ret fantastisk at se ham vinde mesterskabet på den her måde. Jeg er glad for, at jeg kom, og jeg kunne ikke være mere glad lige nu.

- Jeg har kendt de gutter i cirka 15 år. Jeg kan ikke helt huske det, men det er ikke nyt. Men det er så imponerende. De havde det her crash, og så får de ordnet bilen og kommer tilbage. Det er en af de mest imponerende ting jeg har set i motorsport overhoved. De arbejdede så godt sammen.

Nu vender Kevin Magnussen næsen mod Austin, hvor der skal køres på Circuit of the Americas.

