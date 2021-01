Kevin er blevet far

2021 har allerede budt på en sejr til Kevin Magnussen.

For mandag blev han og hustruen Louise nemlig forældre til en lille pige - lidt før planlagt. Det afslørede han torsdag aften på Instagram, hvor han også viste et billede af sig selv i en hospitalsseng med sin datter liggende på brystet:

'I mandags mødte jeg mit livs kærlighed, da Louise og jeg bød vores lille velkommen til verden. Sikke en fantastisk følelse det er at blive forælder.'

'Laura er født syv uger for tidligt, så vi er på hospitalet for at sikre os, at hun er sund og stærk, før vi kan tage hende med hjem.'

'Jeg tager af sted til USA på lørdag, hvilket vil blive svært, men jeg er fast besluttet på at tage derover og kæmpe for min anden sejr i 2021,' skriver Kevin Magnussen.

Han skal til Daytona i Florida og i første omgang køre en testweekend i den splinternye Cadillac, han skal køre i IMSA-serien for Chip Ganassi Racing i den kommende sæson.

Første udfordring for ham i prototype-serien bliver altså på den legendariske racerbane i Daytona, hvor hans far, farfar Jan Magnussen, vandt 24 timers-løbet tilbage i 2015. Det var i GTLM-klassen.

Kevin og Louise blev forældre i mandags. Foto: Jan Sommer

Ekspertens store overblik: Han er umulig at komme udenom

Ordene, der forklarer AGF's transfer-plan

AaB's udrensning: Store navne skal væk