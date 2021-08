Kevin er Le Mans-optimist: - Vi er en af favoritterne

25 biler stiller op til LMP2-klassen i Le Mans, og Kevin Magnussen forventer, at han sammen med sin far og Anders Fjordbach kan køre med om de sjove placeringer

Magnussen-klanens hede drøm går i opfyldelse, når Jan og Kevin Magnussen sammen med Anders Fjordbach 21.-22. august kører de 24 timer på Le Mans.

Podium eller sågar klassesejr i LMP2 er målsætningen.

- Forventningerne? Vi går efter at vinde, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Når det så er sagt, ved vi også, hvor vanvittigt svært det bliver, hvor stor konkurrence vi har fra nogle teams, der er meget bedre forberedt, og som arbejder med helt andre ressourcer, end vi gør i det her lille setup.

- Men jeg er i hvert fald vant til at arbejde i et lille setup imod nogle store team og ved også, at glæden ved at overpræstere og tage kampen op mod dem, der har et meget bedre udgangspunkt; den er kæmpestor. Jeg tror, at vi får et rigtig fedt Le Mans, siger den 28-årige dansker.

Kevin Magnussen kører næste år i hybridklassen som fabrikskører for Peugeot. Derfor var 2021-udgaven sidste chancen for at deltage i det ikoniske løb i samme bil som sin far. Foto: PR/PARAGRAPH5/PAOLADE PALMAS

Fem i biler den store Hypercar-klasse afgør den overordnede sejr mellem sig. Det er her, hvor Kevin Magnussen og Mikkel Jensen fra sæson kører for Peugeot - en klasse som får vokseværk i de kommende år.

Begge deltager i 2021 i LMP2-klassen, hvor hele 25 biler stiller til start.

Prominente udenlandske kørere i LMP2 tæller blandt andre de tidligere Formel 1-kørere Juan Pablo Montoya, Paul di Resta, Stoffel Vandoorne, Robert Kubica, Felipe Nasr og Kevin Magnussens teamkammerat fra Chip Ganassi Racing, Renger van der Zande.

- På trods af alt tror jeg, at vi er en favoritterne, men når jeg siger en af favoritterne, så er der måske seks-syv teams, der er med i den favoritklasse. Det er så tæt, og alle kører med de samme biler, så der er ikke nogen, som er helt tabt, ligesom man eksempelvis har det i Formel 1. Jeg tror, vi er et af de seks-syv teams, der kan køre med om sejren, siger Magnussen.

Jan Magnussen har vundet Le Mans fire gange. Alle gange i GT-biler. Foto: PR/PARAGRAPH5/PAOLADE PALMAS

I denne sæson kører Jan Magnussen for High Class Racing i WEC’s LMP2-klasse.

Magnussen-bilen med Anders Fjordbach, som bilen sølvkører og ‘amatør’, er en ekstra bil til Le Mans med sponsortilføjelsen Team Sashi. Både Jan og Kevin Magnussen er såkaldte platin-kørere, som er det højeste niveau.

Den anden High Class Racing har Dennis Andersen, Marco Sørensen og amerikanske Ricky Taylor i cockpittet til Le Mans.

Bilen har dog stadig sit første podie til gode i denne sæson og blev senest nummer ni af 12 deltagere i LMP2 i juli på Monza.

Men Kevin Magnussen har en god fornemmelse fra testen sidst i juni på spanske Motorland.

- Vi var alle sammen ret hurtige; og hurtigst af de få teams, som var der. Men som altid er det svært at konkludere noget ud fra de omgangstider. Under alle omstændigheder er det altid bedst at være hurtigst.

- Det er en positiv fornemmelse, vi tager til Le Mans med, men Le Mans er noget andet. Det er først og fremmest en anden bane, men også en anden opgave rent strategisk, og der er meget, der kan gå galt. Det er langt fra nok bare at være hurtigst på Le Mans.

Anders Fjordback er bilens tredje kører. Foto: PR/PARAGRAPH5/PAOLADE PALMAS

- Men det er positivt, at vi alle er hurtige; det er ikke noget svagt led på teamet, og Anders er vanvittig dygtig i den bil, min far kørte rigtig hurtigt, og jeg havde også god fart i den. Det er noget af det, som er rigtigt vigtigt på Le Mans. Det er rigtigt vigtigt i den her disciplin på Le Mans, hvor alle teams skal have en amatør med. Det bliver fedt, siger Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen ankommer til Le Mans med et friskt podie i baggagen fra det seneste IMSA-løb, som i weekenden blev kørt på Road America.

High Class Racing testede sidst i juni i Spanien. Foto: PR/PARAGRAPH5/PAOLADE PALMAS

I den normale WEC-sæson kører Jan Magnussen sammen med Dennis Andersen og Anders Fjordbach for High Class Racing. Til Le Mans stiller teamet med to biler. Foto: PR/PARAGRAPH5/PAOLADE PALMAS