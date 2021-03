Kevin faret vild i Florida

Meget er nyt for Kevin Magnussen på det amerikanske eventyr.

Han står han over for sit andet løb i IMSA-serien, og i en solbeskinnet optakt blev danskeren spurgt, hvor han befandt sig i dagene op til.

Det lignede et hotel i Miami, bemærkede NBC-værten Leigh Diffey, der interviewede Magnussen og Ganassi-holdkammeraterne.

- Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor jeg er, lyder det med et stort grin fra Kevin Magnussen.

- Et sted i Florida. Jeg landede i Tampa i går, siger han til NBC.

Herfra er der cirka to timers kørsel til Sebring International Raceway.

Magnussen fik debut i januar, og nu venter andet løb på Sebring. Foto: Richard Prince

Magnussen glæder sig til at prøve endnu en amerikaner-bane, der er meget anderledes, end det han har været vant til i Formel 1.

Det må være lidt af et chok, lyder det fra medværten Calvin Fish.

- Ja, det er det. Den er old school. Jeg har savnet den del, for F1-baner er ofte store og imponerende, men nogle af dem er lidt kedelige og mangler karakter, siger Magnussen.

- Banerne herovre har alle meget karakter - sådan en som Sebring har ikke ændret sig i årvis. I Formel 1 havde de fjernet de små bump, men det ser jeg ingen grund til.

Det andet løb i sæsonen er en 12 timers affære om lørdagen med kvalifikation om fredagen.

Magnussen og holdet lå til sejren i Daytona, men smed det hele til sidst. Det skal ikke ske igen.

- Det er et stort løb, som vi gerne vil vinde. Det er det, jeg nyder - at være i stand til at kæmpe med om sejren.

Samtidig har Magnussen kunnet se sit tidligere F1-hold Haas være nr. sjok i testene op til sæsonen.

Han medgiver, at det er mærkeligt at se på udefra, men nu er der fokus på de nye udfordringer i USA.

F1-sensationen lurer: Giganter vakler

Magtforholdet på årets F1-grid

Netflix afslører nye detaljer: - Find en sponsor